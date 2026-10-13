Наташа Королева сделала признание об отношениях с невесткой после участия в шоу «Сокровища императора»

13 октября 2026, 15:24

Наташа Королева рассказала, что помогает невестке с операцией

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Певица Наташа Королева раскрыла подробности участия в шоу «Сокровища императора», где она выступала в тандеме со своей невесткой Мелиссой. Артистка призналась, что проект стал для них настоящей школой сближения, однако в семье сейчас не все так просто: из-за предстоящей сложной операции Мелиссы пара откладывает пополнение.







По словам Королевой, они с невесткой хорошо дополняли друг друга и смогли сблизиться во время проекта.





«Мы друг друга поддерживали. Иногда были дни, когда она в тонусе, иногда я. У нас был хороший тандем. Мы не ссорились за кадром, мы сблизились и узнали друг друга лучше», — сказала Королева в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

«Ей будут ломать челюсть. И делать новую. Нужно успеть до 25 лет», — отметила певица.

«У него была одна любовь, разрыв. И тут появилась Мелисса. Мы не знали, что он ее привел, и она в ковидное время жила на третьем этаже», — рассказала Королева.