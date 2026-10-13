Наташа Королева сделала признание об отношениях с невесткой после участия в шоу «Сокровища императора»
Наташа Королева рассказала, что помогает невестке с операцией
Певица Наташа Королева раскрыла подробности участия в шоу «Сокровища императора», где она выступала в тандеме со своей невесткой Мелиссой. Артистка призналась, что проект стал для них настоящей школой сближения, однако в семье сейчас не все так просто: из-за предстоящей сложной операции Мелиссы пара откладывает пополнение.
По словам Королевой, они с невесткой хорошо дополняли друг друга и смогли сблизиться во время проекта.
«Мы друг друга поддерживали. Иногда были дни, когда она в тонусе, иногда я. У нас был хороший тандем. Мы не ссорились за кадром, мы сблизились и узнали друг друга лучше», — сказала Королева в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.
Артистка продолжает помогать Мелиссе решать проблемы с прикусом. В ближайшее время девушке предстоит серьезная операция, поэтому пара пока не планирует беременность. Королева пояснила, что вмешательство требует наркоза.
«Ей будут ломать челюсть. И делать новую. Нужно успеть до 25 лет», — отметила певица.
Королева подчеркнула, что не вмешивается в семейную жизнь сына Архипа и его супруги. Она может подсказать что-то молодым, однако они самостоятельно строят отношения и вместе получают жизненный опыт. По словам звезды, Архип всегда умел выбирать хороших людей. Например, няню он нашел на детской площадке и сам привел домой. Певица вспомнила, что после первой любви и расставания в жизни сына появилась Мелисса.
«У него была одна любовь, разрыв. И тут появилась Мелисса. Мы не знали, что он ее привел, и она в ковидное время жила на третьем этаже», — рассказала Королева.
Мелисса прежде работала в стриптиз-клубе. Поначалу эта новость вызвала у Королевой негативную реакцию, но со временем ее отношение изменилось. Артистка добавила, что Сергей Глушко тоже работал в стриптизе. Сейчас певица называет невестку открытым человеком и говорит, что сразу чувствует искренность. Королева отметила, что Мелисса выросла в простой семье, поэтому ей пришлось прививать некоторые привычки и объяснять важные вещи. Однажды девушку пригласили на интервью якобы поговорить о танцах, но разговор свели к отношениям с Архипом. После этого Королева обсудила ситуацию с невесткой. По словам певицы, подобных неприятных случаев больше не происходило.