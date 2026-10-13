«Могу рюмашку пропустить»: Наташа Королева рассказала о своих привычках
Наташа Королева: под настроение я могу пропустить рюмашку текилы
Наташа Королева поделилась деталями своего похудения и призналась, как изменилось ее отношение к спиртному в этот период. Певица подчеркнула, что никогда не испытывала пристрастия к алкоголю, хотя иногда позволяет себе крепкие напитки.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv она рассказала о своих привычках и самочувствии во время похудения на препарате. По ее словам, алкоголь в тот момент совсем не интересовал ее.
«Я под настроение могу рюмашку пропустить текилы. Люблю крепкие напитки», — призналась артистка.Знаменитость подчеркнула, что не считает спиртное обязательной частью отдыха или праздника. Во время похудения желание выпить и вовсе исчезло.
Наташа Королёва — популярная российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, продюсер, заслуженная артистка России. Эффектная исполнительница, которая прославилась нетленными хитами в конце 90-х, и сегодня любит удивлять публику новыми музыкальными композициями.