Наташа Королёва столкнулась с увеличением налога на недвижимость в США
Налоги Наташи Королёвой (настоящее имя — Наталия Порывай) за квартиру в США выросли из-за повышения кадастровой стоимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь певица платит за апартаменты во Флориде минимум 3,4 тысячи долларов в год.
Экс-жена Игоря Николаева владеет квартирой в комплексе Winston Towers 300 в районе Санни-Айлс-Бич, который называют «маленькой Москвой». Жильё располагается на 14-м этаже, площадь — более 150 кв. м, внутри две спальни и две ванные.
В 2026 году налоговая база выросла с 216 до 230 тысяч долларов. При ставке 1,5–1,6% годовой платёж достигает 3440–3670 долларов. Резкий рост сдерживают льготы: Save Our Homes ограничивает оценку жилья, а Homestead Exemption снижает базу.
Но действие первой программы ослабевает — в 2024 году льгота уменьшала базу на 138 тысяч, в 2026-м — уже на 99 тысяч. В следующем году налог может вырасти ещё больше. Если квартиру перестанут считать основным жильём, льготы исчезнут, а нагрузка увеличится значительно.
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