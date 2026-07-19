Наташа Королёва столкнулась с увеличением налога на недвижимость в США

19 июля 2026, 11:45

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Налоги Наташи Королёвой (настоящее имя — Наталия Порывай) за квартиру в США выросли из-за повышения кадастровой стоимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, теперь певица платит за апартаменты во Флориде минимум 3,4 тысячи долларов в год.