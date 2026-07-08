53-летняя Наташа Королёва раскрыла рецепт красоты и вечной молодости

08 июля 2026, 06:04

Наташа Королёва поделилась своими секретами красоты и поддержания формы

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

53-летняя певица Наташа Королёва в интервью ТВ Mail раскрыла составляющие своего бьюти‑ и ЗОЖ‑режима. Артистка не скрывает, что придерживается несложных, но постоянных ритуалов, которые, по её мнению, позволяют сохранять привлекательный внешний вид.





Среди базовых процедур — утреннее умывание кубиком льда: так певица поддерживает кожу в тонусе. Вечером, когда позволяет график, она принимает ванну с содой. Королёва уверена, что это помогает организму избавляться от всего ненужного.



Говоря о снижении веса, артистка не стала делать из этого секрета. Как оказалось, ей удалось похудеть на пять килограммов, и в этом ей поспособствовал специальный препарат. При этом Королёва особо отметила, что ключевую роль сыграло не само средство, а сформировавшиеся благодаря ему новые пищевые привычки.



«Когда ты поменял пищевые привычки, ты просто дальше следуешь им. Тебя уже не тянет на какие‑то неправильные вещи в твоём питании. Потому что питание — это основа основ», — пояснила звезда.