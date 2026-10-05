«Моя королева»: Ирина Шейк восхитилась образом Эмили Ратаковски

05 октября 2026, 22:41

Ирина Шейк похвалила Эмили Ратаковски за эффектный образ после премии

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками серией фотографий с выхода после музыкальной премии. На снимках 35-летняя модель позировала в эффектном красно-чёрном платье, подчёркивающем её фигуру.





Для мероприятия Ратаковски выбрала облегающий наряд в пол с глубокими вырезами по бокам. Образ она дополнила выразительным макияжем с акцентом на глаза и распущенными волосами.



Публикация быстро собрала множество восторженных комментариев от поклонников. Не осталась в стороне и Ирина Шейк, которая публично оценила образ своей коллеги и подруги.





«Моя королева снова раздала стиля!» – написала Ирина.