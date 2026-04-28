«Называли Чушпаном»: грязная история Чулпан Хаматовой после побега из России и почему она держит в тайне имя любовника
Когда-то имя Чулпан Хаматовой было символом русского психологического театра. Зрители носили звезду на руках, режиссёры ловили каждое движение артистки, спектакли без участия примы редко собирали полные залы. Сегодня знаменитость — в эмиграции, без ролей и публики. В личной жизни у Хаматовой всё относительно благополучно. Но даже это не компенсирует главного — профессионального краха. О том, как «утренняя звезда» — именно так переводится имя Хаматовой с татарского — погасла за границей, читайте в материале «Радио 1».
Чужая среди своихЧулпан Хаматова покинула Россию и столкнулась в эмиграции с суровой реальностью: известность и прежние регалии одной из самых ярких актрис современности оказались мало востребованы за границей. В 2024 году Чулпан Хаматова была уволена из Нового Рижского театра. Причина — крайне низкие продажи билетов на три спектакля с её участием, что негативно сказалось на репутации театра. Однако трудности начались ещё в 2023 году. За день до премьеры гоголевских «Старых дворян» спектакль отменили. Режиссёр Улдис Тиронс не стал скрывать и прямо сказал: это «творческая неудача», а идея включить в постановку украинский язык была поспешной. Хаматова комментирует ситуацию иначе: утверждает, что покинула театр по собственному желанию ради новых проектов. Однако в реальности всё выглядит по-другому.
По данным СМИ, финансовое положение Хаматовой после переезда резко изменилось. Не заладились у актрисы и отношения с коллективом, а художественный руководитель Алвис Херманис остался крайне недоволен работой актрисы. Былая слава не гарантировала успеха — за границей актриса оказалась никому не нужна. Свой уход из театра Хаматова в интервью объясняет собственным желанием, отрицая причастность художественного руководителя и сам факт увольнения. Артистка оправдывается тем, что ушла, потому что сама так захотела: у неё появилось много проектов, в которых она хотела играть, в том числе и для русскоязычной публики. Чулпан отмечает, что театральная дисциплина не позволяет надолго уезжать, а требовать для себя исключений было бы нечестно по отношению к коллегам. Хаматова перешла на контрактную систему, после чего получила предложение в другом театре.
Имя как проклятиеНа татарском языке «Чулпан» означает «утренняя звезда». Имя универсальное — подходит мужчинам и женщинам. Родители актрисы месяц ломали голову над тем, как назвать дочь, и в итоге выбрали этот редкий, необычный вариант. Правда, позже он стал поводом для обидных прозвищ в школе.
«Когда я была уже подростком, начиналась вся эта гопническая субкультура, и там было такое выражение — «чушпан», это человек, который не в группировке, то есть такой опущенный. В общем, что-то такое ругательское. И меня начали дразнить так», — рассказала Хаматова в интервью на YouTube.Подростковые издевательства стали лишь продолжением детских обид. «Но в детстве, ещё до всех обзывательств, просто я говорила, как меня зовут, и мальчики и девочки говорили в открытую:
«Какой кошмар! Разве можно было девочку назвать таким именем?» — поделилась воспоминаниями Чулпан Хаматова.Поэтому в юности, если, как предполагала будущая актриса, романтические отношения могли оказаться недолгими, она представлялась простыми и привычными именами — Леной, Машей, Олей или Светой. Кроме того, Хаматовой пророчили, что с таким именем у неё не получится играть в русском театре. Но Чулпан не стала его менять — из уважения к родителям.
Личное на фоне профессионального краха
Жизненная история Чулпан Хаматовой поначалу складывалась как сказка об исполнившейся мечте, но в итоге обернулась за границей горькими разочарованиями и профессиональным крахом. Актриса родилась 1 октября 1975 года в Казани в семье инженеров Наиля Ахметовича и Марины Галимулловны Хаматовых. С ранних лет она демонстрировала незаурядные способности: занималась фигурным катанием, училась в математической школе. Блестящие успехи в точных науках открыли перед ней двери Казанского финансово-экономического института и сулили головокружительную карьеру финансиста, но Хаматова выбрала театр.
Девушка забрала документы и поступила в Казанское театральное училище. Наставниками будущей театральной звезды были Юнона Карева и Вадим Кешнер; они разглядели в ней искру таланта и помогли перебраться в Москву. С этого момента начался стремительный взлёт: обучение в ГИТИСе на курсе Алексея Бородина, который Хаматова окончила в 1997 году, сыграв главную роль в «Дневнике Анны Франк»; затем был Открытый театр Юлия Малакянца. Среди знаковых амплуа в этом храме искусств — Ирина в «Трёх сестрах» (2001) и Катерина в «Грозе» (2004). Не менее успешно складывалась и карьера в кино.
Вершины творчества актрисы: судьбоносная героиня Риты в фильме «Страна глухих» (1998) в паре с Диной Корзун. В России артистка была по-настоящему востребованной: полные залы, премии, народное признание. Переломным стал 2022 год, когда исполнительница уехала из Россиию Это привело к резкому спаду в карьере. Личная жизнь Хаматовой — отдельная история: двое бывших мужей, трое детей — Арина, Ия и приёмная Ася — и нынешний избранник, чьё имя Хаматова тщательно скрывает. Но даже тепло семейного благополучия не способно заглушить горечь творческого фиаско.
Громкое имя, которое когда-то открывало любые двери в России, за границей не произвело ожидаемого впечатления. Новая карьера не сложилась, былой славы больше нет. Сегодняшний облик знаменитости в медиа — это образ человека, оказавшегося между двумя мирами. В России её осуждают за политические заявления, а на Западе попытки некогда успешной знаменитости удержаться на плаву сводятся к скандалам и эпатажу, которые не находят отклика у зрителя. Что удивительно, за громкими заявлениями телезвезды о ненависти к прошлому скрывается неожиданное признание: в эмиграции она тоскует по Москве.
Чулпан Хаматова, покинувшая страну, в последнее время сблизилась с дочерью Владимира Машкова. Они часто бывают вместе и играют в одном спектакле. Одно из недавних выступлений обернулось крупным скандалом и вызвало негативную реакцию. Актрисы опозорились после провального спектакля в Европе; сейчас они активно гастролируют по разным странам, рассчитывая на доход от русскоязычной публики. Но зрители категорически не принимают Хаматову и Машкову. В Кишиневе и Таллине людей шокировал отборный мат, раздававшийся со сцены. Возмущенные люди требовали немедленно прекратить безобразие, крича актерам прямо из зала. А когда просьбы не помогли, начали громко хлопать дверями, покидая спектакль.
«Это было горячо, чего уже тут притворяться, скандально. Я хочу сказать большое спасибо всем зрителям, которые находили в себе смелость прямо во время спектакля вставать и громко, на весь зал, требовать от нас с Чулпан прекратить это безобразие. Прекратить нецензурную брань. Кто-то выходил со словом: «Хабалки», — приводит слова Машковой издание «kp.ru».