«Это отвратительно»: Мария Зайцева высказалась о культуре общения
Певица Мария Зайцева резко высказалась о распространённой в соцсетях манере оскорблять женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка назвала подобное поведение недопустимым и подчеркнула, что, по её мнению, уважающий себя мужчина никогда не позволит себе уничижительных высказываний в адрес женщин.
По словам Зайцевой, такие проявления должны строго пресекаться, поскольку они противоречат базовым нормам воспитания и уважения. Она отметила, что в её окружении — среди отца, дедушки, брата и других знакомых мужчин — подобное поведение невозможно даже представить.
Также певица затронула тему агрессии в женских комментариях, когда женщины негативно высказываются о других женщинах. Она считает, что подобные реакции часто связаны с внутренними личными проблемами и неудовлетворённостью.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России