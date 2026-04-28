Достижения.рф

«Это отвратительно»: Мария Зайцева высказалась о культуре общения

Мария Зайцева (Фото: Instagram* / @mariazaitseva)

Певица Мария Зайцева резко высказалась о распространённой в соцсетях манере оскорблять женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистка назвала подобное поведение недопустимым и подчеркнула, что, по её мнению, уважающий себя мужчина никогда не позволит себе уничижительных высказываний в адрес женщин.

По словам Зайцевой, такие проявления должны строго пресекаться, поскольку они противоречат базовым нормам воспитания и уважения. Она отметила, что в её окружении — среди отца, дедушки, брата и других знакомых мужчин — подобное поведение невозможно даже представить.

Также певица затронула тему агрессии в женских комментариях, когда женщины негативно высказываются о других женщинах. Она считает, что подобные реакции часто связаны с внутренними личными проблемами и неудовлетворённостью.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0