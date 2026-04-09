Плачет, кричит, что некрасивая, и отрезает волосы: онкобольная Лерчек побрилась налысо

09 апреля 2026, 14:55

Больная раком блогерша Лерчек побрилась налысо

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо из-за выпадения волос после химиотерапии. Видео, на котором она отрезает свои волосы, опубликовал в соцсетях ее жених, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.





На кадрах многодетная мать плачет и кричит, что некрасивая. Возлюбленный Лерчек в это время всячески пытается ее поддержать, а также помогает избавиться от последних локонов.

«Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. <...> И, несмотря на боль, ты продолжаешь улыбаться, дарить любовь своей семье, строить планы на наше будущее и вкладывать всю свою силу в жизнь. Ты всегда была такой — и именно это заставило меня полюбить тебя. В этом твоя истинная красота, и для меня она никогда не померкнет», — написал Сквиччиарини.