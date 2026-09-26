«Я бы отправила себя в психушку»: Самойлова объяснила желание родить пятого ребенка
Оксана Самойлова рассказала, почему хотела еще одного ребенка от Джигана
Оксана Самойлова объяснила в интервью Ксении Собчак, почему даже после сложных эпизодов в отношениях с Джиганом задумывалась о пятом ребенке. По словам блогера, в 2020 году она уже разлюбила мужа, однако долгое время не представляла, что когда-нибудь сможет с ним расстаться.
Собчак удивилась, как Оксана могла планировать еще одного ребенка, несмотря на пережитое в браке. В ответ Самойлова призналась, что со стороны сама бы не поняла женщину, оказавшуюся в похожей ситуации.
«Я бы подумала, что за чокнутая женщина. Когда ты живешь всю жизнь в каком-то формате отношений, для тебя это становится нормой. Я приспособилась так жить», — рассказала Оксана.При этом блогер подчеркнула, что не считает все годы брака исключительно несчастливыми. По её словам, она даже умудрялась находить в этой жизни моменты счастья, несмотря на сложные обстоятельства.
«Я не скажу, что во всем этом была несчастливой. Я даже умудрялась быть счастливой. Понимала, что никуда не могу деться, приходилось с этим жить», — призналась Самойлова.Многодетная мама также рассказала, что была уверена: развестись у неё никогда не получится. Идея о пятом ребенке, по её словам, стала своеобразной попыткой сбежать от реальности и продолжить привычную жизнь, вместо того чтобы решиться на серьезные перемены.
Сейчас Оксана уже иначе смотрит на те решения и признается, что тогда не воспринимала происходящее так, как могла бы воспринимать его со стороны.