«Я бы отправила себя в психушку»: Самойлова объяснила желание родить пятого ребенка

26 сентября 2026, 13:26

Оксана Самойлова рассказала, почему хотела еще одного ребенка от Джигана

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова объяснила в интервью Ксении Собчак, почему даже после сложных эпизодов в отношениях с Джиганом задумывалась о пятом ребенке. По словам блогера, в 2020 году она уже разлюбила мужа, однако долгое время не представляла, что когда-нибудь сможет с ним расстаться.





Собчак удивилась, как Оксана могла планировать еще одного ребенка, несмотря на пережитое в браке. В ответ Самойлова призналась, что со стороны сама бы не поняла женщину, оказавшуюся в похожей ситуации.





«Я бы подумала, что за чокнутая женщина. Когда ты живешь всю жизнь в каком-то формате отношений, для тебя это становится нормой. Я приспособилась так жить», — рассказала Оксана.

«Я не скажу, что во всем этом была несчастливой. Я даже умудрялась быть счастливой. Понимала, что никуда не могу деться, приходилось с этим жить», — призналась Самойлова.