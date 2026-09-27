«Он стрелял в меня»: охранник Джигана рассказал о нападении рэпера

27 сентября 2026, 11:56

Охранник Шорух подтвердил, что Джиган дважды стрелял в него

Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Охранник Шорух, о котором ранее рассказала дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела, впервые прокомментировал произошедшее. Об этом стало известно из интервью Ксении Собчак.





Мужчина подтвердил, что стал жертвой стрельбы со стороны рэпера, однако подробно вспоминать инцидент пока не захотел.





«Он стрелял в меня. Стрелял два раза. <…> Давайте позже поговорим», — сказал Шорух журналистам.