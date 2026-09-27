«Он стрелял в меня»: охранник Джигана рассказал о нападении рэпера
Охранник Шорух подтвердил, что Джиган дважды стрелял в него
Охранник Шорух, о котором ранее рассказала дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела, впервые прокомментировал произошедшее. Об этом стало известно из интервью Ксении Собчак.
Мужчина подтвердил, что стал жертвой стрельбы со стороны рэпера, однако подробно вспоминать инцидент пока не захотел.
«Он стрелял в меня. Стрелял два раза. <…> Давайте позже поговорим», — сказал Шорух журналистам.По словам охранника, сейчас Джиган ему совершенно неинтересен, поэтому обсуждать произошедшее он не намерен. При этом сам факт стрельбы мужчина подтвердил.
Шорух — гражданин Таджикистана. Он много лет работал у семьи Джигана и Оксаны Самойловой. Как ранее рассказывала Ариела, в тот день рэпер начал выяснять отношения с охранником и, по её словам, мог намереваться расправиться с ним.
По словам девушки, Джиган обвинял окружающих в заговоре и говорил о якобы существующей опасности. После этого ситуация в доме стала ещё более напряжённой.
Теперь свою версию произошедшего подтвердил и сам Шорух. При этом мужчина пока не стал раскрывать, из-за чего именно начался конфликт и что происходило непосредственно перед стрельбой.