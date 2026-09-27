«Если вернётся сейчас — смерть»: Самойлова боится, что Джиган сбежит из рехаба
Оксана Самойлова надеется, что Джиган пройдёт лечение до конца
Оксана Самойлова призналась в интервью Ксении Собчак, что надеется на полноценное лечение Джигана в рехабе. По её словам, рэперу необходимо провести там как минимум год, а возвращение домой раньше времени может быть опасным.
Самойлова переживает, что Денис может не закончить лечение и покинуть рехаб раньше срока. При этом, как отмечает Оксана, удерживать его там насильно никто не сможет — мужчина может в любой момент вернуться домой.
«Сейчас максимально небезопасно будет. В рехабе никто не сможет держать его насильно, он может приехать в любой момент — тогда всё, смерть. Ему проще будет меня убить. Поэтому я надеюсь, что он долечится», — заявила Самойлова.По словам Оксаны, сейчас для неё особенно важно, чтобы Джиган продолжил лечение и не возвращался домой раньше времени. Она связывает свою безопасность с тем, насколько полно рэпер пройдёт реабилитацию.
Ранее Самойлова уже подробно рассказывала о сложных эпизодах в отношениях с мужем и заявляла об агрессивном поведении с его стороны. Теперь она признаётся, что опасается его возвращения и надеется, что лечение поможет стабилизировать ситуацию.