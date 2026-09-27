«Если вернётся сейчас — смерть»: Самойлова боится, что Джиган сбежит из рехаба

27 сентября 2026, 12:41

Оксана Самойлова надеется, что Джиган пройдёт лечение до конца

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась в интервью Ксении Собчак, что надеется на полноценное лечение Джигана в рехабе. По её словам, рэперу необходимо провести там как минимум год, а возвращение домой раньше времени может быть опасным.





Самойлова переживает, что Денис может не закончить лечение и покинуть рехаб раньше срока. При этом, как отмечает Оксана, удерживать его там насильно никто не сможет — мужчина может в любой момент вернуться домой.





«Сейчас максимально небезопасно будет. В рехабе никто не сможет держать его насильно, он может приехать в любой момент — тогда всё, смерть. Ему проще будет меня убить. Поэтому я надеюсь, что он долечится», — заявила Самойлова.