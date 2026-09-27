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«Если вернётся сейчас — смерть»: Самойлова боится, что Джиган сбежит из рехаба

Оксана Самойлова надеется, что Джиган пройдёт лечение до конца
Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась в интервью Ксении Собчак, что надеется на полноценное лечение Джигана в рехабе. По её словам, рэперу необходимо провести там как минимум год, а возвращение домой раньше времени может быть опасным.



Самойлова переживает, что Денис может не закончить лечение и покинуть рехаб раньше срока. При этом, как отмечает Оксана, удерживать его там насильно никто не сможет — мужчина может в любой момент вернуться домой.

«Сейчас максимально небезопасно будет. В рехабе никто не сможет держать его насильно, он может приехать в любой момент — тогда всё, смерть. Ему проще будет меня убить. Поэтому я надеюсь, что он долечится», — заявила Самойлова.
По словам Оксаны, сейчас для неё особенно важно, чтобы Джиган продолжил лечение и не возвращался домой раньше времени. Она связывает свою безопасность с тем, насколько полно рэпер пройдёт реабилитацию.

Ранее Самойлова уже подробно рассказывала о сложных эпизодах в отношениях с мужем и заявляла об агрессивном поведении с его стороны. Теперь она признаётся, что опасается его возвращения и надеется, что лечение поможет стабилизировать ситуацию.

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