22 июля 2026, 16:04

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Заслуженный артист России Александр Олешко редко делится подробностями личной жизни. Известно, что актер состоит в браке, однако имя своей избранницы он не называет. Артист продолжает играть в Театре Вахтангова, сниматься в кино и появляться в телевизионных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Александра Олешко Первая жена Александра Олешко Тайная жена Александра Олешко Почему у Александра Олешко нет детей Травмы Александра Олешко на съемках и сцене Чем Александр Олешко занимается сейчас

Детство и начало карьеры Александра Олешко

Первая жена Александра Олешко

Тайная жена Александра Олешко

«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно женат», — говорил россиянин.

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Почему у Александра Олешко нет детей

«Если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — признавался артист.

Травмы Александра Олешко на съемках и сцене

Чем Александр Олешко занимается сейчас