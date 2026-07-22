«Не боюсь ДНК-тестов»: почему звезда «Папиных дочек» 50-летний Александр Олешко не стал отцом и что известно о его жене?
Заслуженный артист России Александр Олешко редко делится подробностями личной жизни. Известно, что актер состоит в браке, однако имя своей избранницы он не называет. Артист продолжает играть в Театре Вахтангова, сниматься в кино и появляться в телевизионных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и начало карьеры Александра ОлешкоАлександр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Будущий артист с детства увлекался сценой, выступал на школьных мероприятиях и мечтал о профессии актера. После переезда в Москву Олешко поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем он начал работать в театре и сниматься в кино. Широкая аудитория узнала его благодаря ролям в фильмах и сериалах, а также телевизионным программам. Артист играл в постановках Театра сатиры, театра «Современник» и Театра имени Евгения Вахтангова. В 2015 году мужчина получил звание заслуженного артиста России. В фильмографии актера не счесть рейтинговых проектов, один из самых заметных — сериал «Папины дочки».
Первая жена Александра ОлешкоПервой супругой актера стала Ольга Белова. Молодые люди познакомились на вечеринке общих друзей. Их семейная жизнь продлилась около двух лет. Позже пара решила расстаться. Олешко не устраивал публичных скандалов и не рассказывал о причинах развода. Детей в этом браке не появилось. Некоторые СМИ писали о том, что артист много времени уделял работе. Эти сведения сам Олешко подробно не комментировал.
Тайная жена Александра ОлешкоДолгое время поклонники считали, что сердце актера свободно. В прессе появлялись сообщения о его романах с графическим дизайнером Викторией Минеевой и молодой художницей. Однако ни одни из этих отношений не привели к свадьбе. О своем новом браке Александр Олешко рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Тогда актер признался, что давно женат и счастлив в семье.
«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена. Довольно давно женат», — говорил россиянин.
Имя избранницы артист раскрывать не стал. По его словам, супруга не связана с шоу-бизнесом и не стремится к публичности.
Почему у Александра Олешко нет детейАлександр Олешко не стал отцом. Он спокойно относится к этому обстоятельству и не считает отсутствие наследников личной трагедией.
«Если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — признавался артист.
Мужчина также говорил, что не рассматривает суррогатное материнство. Актер уверен, что в будущем не столкнется с историями о неизвестных взрослых детях. Он отмечал, что всегда серьезно относился к личным отношениям. Однажды на улице к нему подошли люди, которые пытались представить ему якобы внебрачную дочь. Артист отнесся к ситуации с юмором. Он заявил, что не боится ДНК-тестов.
Травмы Александра Олешко на съемках и сценеРаботу актера Олешко считает опасной. Во время съемок сериала «Кодекс чести» он получил контузию. Инцидент произошел при взрыве автомобиля, когда пиротехники допустили ошибку. На площадке фильма «Турецкий гамбит» артиста едва не затоптала лошадь. По словам Олешко, режиссер вовремя заметил опасность и помог избежать тяжелых последствий. Еще одну травму Александр получил во время спектакля «Павел I». Он повредил ногу и некоторое время передвигался на костылях. После восстановления актер вернулся на сцену.
Чем Александр Олешко занимается сейчасВ 2026 году Александр Олешко продолжает выступать в Театре имени Вахтангова. Он играет в спектакле «Павел I», а также участвует в литературных программах для зрителей. Артист читает со сцены известные сказки. В его репертуаре есть «Аленький цветочек», «Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик» и другие произведения.
В феврале 2026 года Олешко стал гостем программы «Центральный канал». В эфире он с юмором показал ведущим Алексею Гудошникову и Гару Дмитриеву сценический поклон. Актер также поговорил о предстоящем 50-летии. Артист отмечал, что внутренне чувствует себя гораздо моложе своего возраста. Он также рассуждал о смене поколений в театре, традициях Щукинского училища и важности душевного равновесия.