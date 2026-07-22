«Трудимся и радуемся»: Наталия Медведева высказалась о матерях-одиночках
Наталия Медведева назвала воспитание ребёнка без партнёра тяжёлым испытанием
Актриса Наталия Медведева на съёмках фильма «Зубастая няня» назвала воспитание ребёнка без партнёра тяжёлым испытанием и большим трудом.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Медведева подчеркнула, что не хотела бы оказаться в подобной ситуации и растить детей без участия отца. Сама артистка воспитывает троих детей в полной семье и живёт по принципу «трудимся и радуемся».
«Это великий труд и испытание очень большое, я могу только пожелать сил, здоровья и мотивации!» — сказала Наталия, обращаясь к матерям-одиночкам.Она отметила, что воспитание в полной семье не проще, но надёжнее, потому что всегда можно положиться на поддержку супруга. Актриса выразила уважение к матерям-одиночкам и назвала их героинями.