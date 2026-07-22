«Трудимся и радуемся»: Наталия Медведева высказалась о матерях-одиночках

22 июля 2026, 15:36

Наталия Медведева назвала воспитание ребёнка без партнёра тяжёлым испытанием

Наталия Медведева (Фото: кадр из фильма «Небриллиантовая рука»)

Актриса Наталия Медведева на съёмках фильма «Зубастая няня» назвала воспитание ребёнка без партнёра тяжёлым испытанием и большим трудом.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Медведева подчеркнула, что не хотела бы оказаться в подобной ситуации и растить детей без участия отца. Сама артистка воспитывает троих детей в полной семье и живёт по принципу «трудимся и радуемся».

«Это великий труд и испытание очень большое, я могу только пожелать сил, здоровья и мотивации!» — сказала Наталия, обращаясь к матерям-одиночкам.