«Не допустить ни одного просчёта»: променял невесту на «Папину дочку», но развлекается с другой актрисой. Тайны личной жизни Григория Верника
Григорий Верник – молодой актёр, продолжающий традиции знаменитой творческой династии. Наследник таланта Игоря Верника и красоты Марии Казаковой, он рано и ярко заявил о себе в кино и театре. Как складывается судьба артиста, почему красавец долгое время не состоял в отношениях и что его на самом деле связывает с актрисой из «Папиных дочек» – в материале «Радио 1».
Детство и знаменитая семьяГригорий Верник родился 30 ноября 1999 года в Москве в семье известного актёра и шоумена Игоря Верника и журналистки, светской львицы и бизнесвумен Марии Верник (в девичестве – Казаковой). Его детство прошло в творческой атмосфере: дедушка, Эмиль Григорьевич Верник, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, а дядя Вадим Эмильевич является известным журналистом и телеведущим.
Когда Григорию было девять лет, его родители развелись. СМИ писали, что причиной могли стать увлечения Игоря другими женщинами, однако Мария сохранила дружеские отношения с бывшим супругом и никогда не препятствовала его общению с сыном.
До выпускного класса Григорий размышлял, чью профессию выбрать: актёрскую — как отец, или журналистскую — как мать и дядя. На выбор повлияло восхищение талантом отца. В интервью журналу Tatler молодой актёр признавался, что считает его «одним из лучших российских актёров» и мечтает быть на него похожим.
Сам Игорь Эмильевич шутил, что Гриша унаследовал «красоту и ум своей матери, а от него — всё остальное».
Выбор Григория поддержал и дед, всю жизнь проработавший в сфере культуры.
Во время учёбы в 11 классе Гриша поступил на подготовительные курсы во МХАТ. Семья решила, что ему будет полезно больше времени проводить с отцом, и он переехал к Игорю Вернику. В 2017 году Григорий поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил с красным дипломом. После выпуска его приняли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной.
Карьера Григория ВерникаПервая роль Григория в кино состоялась ещё до поступления в театр: в конце 2015 года он снялся в украинском мини-сериале «Избранница». В этой мелодраматической истории сыграли Ксения Хаирова, Сергей Жигунов, Альберт Филозов и Оксана Байрак, выступившая также режиссёром и сценаристом проекта. Григорий исполнил роль друга дочери главной героини.
Став студентом МХАТа, Верник начал активно сниматься. На втором курсе он получил роли в нескольких популярных проектах: в сериале «Год культуры», где играл вместе с Фёдором Бондарчуком и Владимиром Епифанцевым, и в комедии «Домашний арест» (2018), где вновь появился в образе студента.
Особенно важной стала его работа в короткометражке «Два одиночества» — режиссёрском дебюте Виталия Манюкова. Григорий сыграл подростка, переживающего одиночество и страдающего от непонимания родителей.
Кроме того, в его фильмографию вошли:
- главная роль в проекте Евгения Стычкина «Игры»;
- работа в сериале «Цикады» того же режиссёра;
- роль в фильме «Кентавр».
Всего в активе молодого артиста уже более 40 экранных работ.
Личная жизнь Григория ВерникаКогда Григорий только начинал карьеру, он признавался, что плотный график учёбы не способствует романтическим отношениям. Иногда он появлялся на фото с однокурсницами, но подчёркивал, что это лишь дружба. Так же было и с Анастасией Горшковой, с которой они вместе вышли на бал дебютанток — молодые люди дружат с детства.
В 2020 году стало известно о романе Григория с актрисой Марией Янычевой, с которой он познакомился в университете. Верник-младший признавался, что долго не решался предложить ей встречаться.
«Однажды друзья позвонили мне и сказали: "Мы завтра утром летим в Крым". Там нас с ребятами встретила однокурсница Маша, которая к тому моменту нравилась мне уже год. Так что дальше мне оставалось всего лишь применить все накопленные человечеством знания об ухаживаниях и не допустить ни одного просчёта», – делился актёр.
Тогда же он открыто говорил о своих чувствах к Янычевой:
«У неё удивительные глаза. Помню, что меня купили её руки, я подумал, что это самые красивые руки, которые я видел».
Пара была вместе около трёх лет. Мария сопровождала Григория на премьере фильма «Кентавр» в 2023 году. Однако в конце 2024 года стало ясно, что их отношения, вероятно, завершились.
В начале ноября в Москве прошла церемония премии журнала «ОК!». Григорий Верник появился на мероприятии в сопровождении актрисы Полины Денисовой, звезды сериала «Папины дочки. Новые». Их совместный выход вызвал бурное обсуждение.
Пара выбрала чёрные образы: Григорий — брюки и рубашку, Полина — атласное платье в пол с прозрачной юбкой и меховой накидкой. Молодые люди вели себя явно не как друзья: он нежно обнимал девушку, она почти лежала у него на плече, они флиртовали и охотно позировали фотографам. Комментировать отношения они отказались.
В сети тут же начали обсуждать, что Верник-младший расстался с Марией Янычевой и уже состоит в отношениях с Денисовой.
Вместе с тем, соцсети артиста полны романтичных фотографий с коллегой по цеху Полиной Гухман. Отношения с ней он не комментирует, однако снимки говорят сами за себя. Пара ездила вместе отдыхать, а также неоднократно посещала красные дорожки, где тоже флиртовала и держалась за руки.
Кто такая Полина ДенисоваПолина родилась в 2004 году в Иваново. С детства занималась в студии творческого развития Clever, основанной по инициативе Константина Хабенского. Позже поступила в ГИТИС на режиссёрский факультет, в мастерскую Олега Кудряшова.
Главная роль пришла к ней в 2023 году – в ситкоме «Папины дочки. Новые», где она играет Соню Васнецову – старшую дочь героя Филиппа Бледного.
Григорий Верник сейчас
Актёр продолжает активно сниматься в кино. Его фильмография уже насчитывает более 40 работ. В настоящее время в производстве находятся сразу четыре картины с его участием, в трёх из которых он исполняет главные роли. Это «Секс До и после-2», «Приговор», «Нормальный» и «Выйти из игры». Премьеры запланированы на 2026 год.