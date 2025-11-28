28 ноября 2025, 13:01

Григорий Верник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Григорий Верник – молодой актёр, продолжающий традиции знаменитой творческой династии. Наследник таланта Игоря Верника и красоты Марии Казаковой, он рано и ярко заявил о себе в кино и театре. Как складывается судьба артиста, почему красавец долгое время не состоял в отношениях и что его на самом деле связывает с актрисой из «Папиных дочек» – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и знаменитая семья Карьера Григория Верника Личная жизнь Григория Верника Кто такая Полина Денисова Григорий Верник сейчас

Детство и знаменитая семья

Григорий Верник в детстве (фото: Telegram @gr_vernik)



Карьера Григория Верника

Григорий Верник (фото: Telegram @gr_vernik)



главная роль в проекте Евгения Стычкина «Игры»;

работа в сериале «Цикады» того же режиссёра;

роль в фильме «Кентавр».

Личная жизнь Григория Верника

Григорий Верник с Марией Янычевой (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Однажды друзья позвонили мне и сказали: "Мы завтра утром летим в Крым". Там нас с ребятами встретила однокурсница Маша, которая к тому моменту нравилась мне уже год. Так что дальше мне оставалось всего лишь применить все накопленные человечеством знания об ухаживаниях и не допустить ни одного просчёта», – делился актёр.

«У неё удивительные глаза. Помню, что меня купили её руки, я подумал, что это самые красивые руки, которые я видел».

Григорий Верник и Полина Денисова (фото: Telegram @gr_vernik)



Григорий Верник и Полина Гухман (фото: Telegram @gr_vernik)

Кто такая Полина Денисова

Полина Денисова (фото: Telegram @polly_denisova)

Григорий Верник сейчас