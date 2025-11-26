Звезда «Кухни» Марк Богатырёв разводится с Арнтгольц? Страстные танцы с незнакомой блондинкой и загадочный пост в соцсетях, подробности
В СМИ активно распространяют информацию о том, что Марк Богатырёв подал иск о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Заявление было зарегистрировано 10 ноября в Лефортовском суде. Подробнее о том, что происходит в отношениях артистов и почему Богатырёва подозревают в измене, расскажет «Радио 1».
Первые признаки разлада: скандал в ночном клубеОколо года назад поклонники заметили, что супруги перестали появляться вместе на мероприятиях и публиковать семейные фотографии. Это стало поводом для разговоров о кризисе в отношениях. Хотя ни Марк, ни Татьяна никак не комментировали слухи о проблемах в их семейной жизни.
Более того, летом актёры всё ещё проводили время вдвоём: они посетили спектакль «Мастер и Маргарита» и поделились фотографиями в соцсетях.
Однако тем же летом 2024 года Богатырёва заметили в ночном клубе в компании незнакомой блондинки. По словам очевидцев, актёр проводил с ней почти весь вечер, танцевал, обнимал и проявлял явные жесты внимания. На руке артиста отсутствовало обручальное кольцо, что вызвало беспокойство поклонников Татьяны Арнтгольц — многие решили, что это подтверждает возможный разрыв.
Богатырёв про отношения с АрнтгольцАктер долгое время опровергал информацию о разводе. Он утверждал, что у них с супругой все хорошо. Но 10 ноября этого года стало известно, что Богатырёв подал заявление на развод. Согласно , если дело рассматривается мировым судом, это означает, что супруги заранее достигли договорённостей о месте проживания ребёнка и не имеют имущественных претензий друг к другу.
И всё же спустя несколько дней Богатырёв заявил, что расставаться с женой он не собирается.
«Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — сказал он.Тем временем в суде подтвердили факт регистрации заявления.
Загадочный пост Богатырёва перед подачей заявленияЗа сутки до обращения в суд Марк в социальных сетях писал о переменах, расстояниях и неизбежности личных состояний.
«Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, "далекое" спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое "я" медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего "бессознательного"— в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам», — поделился актер.Многие поклонники восприняли эти строки как намёк на внутренний кризис актёра.
Как начинались отношения Богатырёва и АрнтгольцЗнакомство артистов произошло в 2017 году на съёмках сериала «Наживка для ангела». Между ними быстро родилась дружба, которая вскоре переросла в роман.
Сначала пара избегала публичности, но в 2018 году они впервые появились вместе на светском мероприятии. В 2020 году Богатырёв и Арнтгольц поженились, а в 2021 году у них родился сын Данила.
Для Татьяны Арнтгольц это второй брак — от предыдущих отношений с актёром Иваном Жидковым у неё есть дочь Мария.
Особенности отношений и обращение к психологуБогатырёв неоднократно признавался, что в их союзе присутствуют элементы взаимной ревности, но партнёры стараются конструктивно решать возникающие вопросы.
«И жена меня ревнует, но мы оба понимаем, что взрослый человек должен быть честен прежде всего сам перед собой. Никто не застрахован от каких-то внезапных чувств, поэтому мы не можем сказать наверняка: "Я не буду, не ревнуй". Естественные эмоциональные проявления мы не можем отменить, значит, надо просто к этому правильно относиться», — сказал Богатырёв.Актёр отмечал, что они с Татьяной обращаются к семейному психологу, чтобы обсуждать недопонимания и улучшать отношения.