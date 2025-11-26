Звезда «Кухни» Марк Богатырёв разводится с Арнтгольц? Страстные танцы с незнакомой блондинкой и загадочный пост в соцсетях, подробности

26 ноября 2025, 13:45

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В СМИ активно распространяют информацию о том, что Марк Богатырёв подал иск о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц. Заявление было зарегистрировано 10 ноября в Лефортовском суде. Подробнее о том, что происходит в отношениях артистов и почему Богатырёва подозревают в измене, расскажет «Радио 1».





Содержание Первые признаки разлада: скандал в ночном клубе Богатырёв про отношения с Арнтгольц Загадочный пост Богатырёва перед подачей заявления Как начинались отношения Богатырёва и Арнтгольц Особенности отношений и обращение к психологу

Первые признаки разлада: скандал в ночном клубе

Богатырёв про отношения с Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (фото: Instagram* / marchi25)



«Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка», — сказал он.

Загадочный пост Богатырёва перед подачей заявления

«Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, "далекое" спешит нравиться и не думает о последствиях… Твое "я" медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего "бессознательного"— в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам», — поделился актер.

Как начинались отношения Богатырёва и Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц (фото: Instagram* / marchi25)



Особенности отношений и обращение к психологу

«И жена меня ревнует, но мы оба понимаем, что взрослый человек должен быть честен прежде всего сам перед собой. Никто не застрахован от каких-то внезапных чувств, поэтому мы не можем сказать наверняка: "Я не буду, не ревнуй". Естественные эмоциональные проявления мы не можем отменить, значит, надо просто к этому правильно относиться», — сказал Богатырёв.