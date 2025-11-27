Увела жениха у Кабаевой, развелась с миллиардером и бросила Париж: куда пропала звезда «Бедной Насти» Анна Горшкова?
В начале 2000-х Анна Горшкова стала одной из главных звёзд российского телевидения. Роль в культовом сериале «Бедная Настя» принесла ей статус эталона славянской красоты и всенародную любовь. 28 ноября актриса отметит 42-летие. Она по-прежнему восхищает внешностью, но на экранах появляется всё реже. Почему так произошло, как она увела жениха у Алины Кабаевой и чем живёт сегодня – в материале «Радио 1».
Роскошное детство без детстваАнна Горшкова родилась в Москве 28 ноября 1983 года. Её мама отказалась от университетской карьеры ради семьи, а отец служил в КГБ. Когда девочке было четыре года, родители расстались: папа уехал в США, а будущая актриса осталась в Москве с матерью.
Воспитание легло на плечи мамы, дедушки — начальника 15-го Главного управления КГБ СССР — и бабушки, которая была педагогом с большим стажем. Анна училась в элитной английской школе с математическим уклоном, где рядом с ней сидели дети известных политиков, артистов и режиссёров. После уроков она посещала музыкальную школу, пела в хоре имени Попова и ходила на занятия в Академию Гнесиных. График девочки был настолько насыщенным, что на обычные игры и детские радости времени практически не оставалось.
Модельный бизнес и возвращение домойВ 14 лет Анна увлеклась модельным бизнесом. Пройдя кастинг в 1997 году, она получила первые предложения, а спустя два года — серьёзный контракт с французским агентством. Однако европейская индустрия оказалась жестокой: её встретили строгая дисциплина, изнурительные требования и тяжёлые правила. К 2001 году, физически и эмоционально истощённая, она вернулась в Москву.
Прорыв в кино: как появилась Полина из «Бедной Насти»Почти сразу после возвращения Анна оказалась в центре внимания кастинг-директоров. Телекомпании «СТС» и «А-Медиа» начали подготовку к съёмкам «Бедной Насти» и по предложению американских партнёров искали новые лица — в том числе среди моделей.
Красота и природная харизма Горшковой понравились продюсерам, но отсутствие актёрского опыта стало препятствием. Для моделей организовали двухмесячные курсы от школы-студии МХАТ. Несмотря на пропуски занятий, Анну всё же утвердили на роль — ей доверили образ крепостной Полины Пеньковой, умной, расчётливой и коварной манипуляторши.
После успеха сериала последовали новые предложения: «Дорогая Маша Березина», «Всадник по имени Смерть» и другие проекты, где Анна работала вместе с Ксенией Раппопорт, Дмитрием Дюжевым, Даниилом Страховым, Мариной Александровой и Виктором Вержбицким. Режиссёры охотно давали ей главные роли даже без диплома актёрского вуза — Горшкова сыграла в таких картинах, как «Жена Штирлица», «Мамочка моя», «Повезёт в любви», «Дом с лилиями», «Спасти или уничтожить», «Такая работа».
Личная жизнь Анны Горшковой: от громких слухов до непродолжительного бракаВ 2006 году Анну связывали с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого СМИ называли женихом гимнастки Алины Кабаевой. Актрису обвинили в том, что она якобы увела мужчину, но она отрицала романтические отношения и утверждала, что они были лишь друзьями.
В 2007 году Анна вышла замуж за миллиардера и генерального директора «Центргаз» Михаила Борщёва. Их свадьба в Монако стала предметом обсуждений, однако брак оказался недолгим: по словам Анны, супруг настаивал, чтобы она оставила карьеру и стала домохозяйкой, что вызывало постоянные конфликты. В 2009 году пара развелась.
После этого в соцсетях время от времени появляются фотографии Анны с мужчинами — друзьями и коллегами — но актриса предпочитает не афишировать личную жизнь, придерживаясь принципа: «Счастье любит тишину».