«Не хочу быть чьей-то копией»: как Софья Озерова начала отношения с Романом Евдокимовым и почему её называют «новой Асмус»?
Софью Озерову называют одной из самых заметных молодых актрис российского кино. Зрители запомнили её по сериалам и полнометражным фильмам, а критики отмечают выразительную внешность, органику в кадре и драматический потенциал. Актрису сравнивают с Кристиной Асмус, но сама она стремится построить собственную карьеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Софья Озерова: детство и образованиеСофья Озерова родилась 6 октября 1994 года в Москве. С детства она занималась танцами, интересовалась хореографией и мечтала связать жизнь со сценой. Позже артистка поступила в Театральный институт имени Щукина, где училась в мастерской Валентины Николаенко. Уже на третьем курсе Софья начала получать предложения о съёмках и совмещала работу в кино с учёбой.
Первые роли Софьи ОзеровойОдной из ранних работ актрисы стал фильм «Интимные места», вышедший в 2013 году. Озерова исполнила второстепенную роль, однако её игра привлекла внимание критиков. Они отметили естественность молодой артистки и уверенность в непростых сценах.
Настоящую узнаваемость Софье принёс сериал «Мажор». В проекте она сыграла младшую сестру героини Александры Ребенок. Зрители запомнили её героиню благодаря хрупкому образу и искренним эмоциям. После успеха сериала Озерова продолжила развивать карьеру. Она появилась в проектах «Училка», «Физрук. Молодёжка», «Купель дьявола» и «Фишер».
В сериале «Фишер», премьера которого состоялась в 2023 году, Софья сыграла сотрудницу архива. Её персонаж оказался вовлечён в расследование серии убийств. Эта работа укрепила интерес к актрисе со стороны аудитории и индустрии.
Почему Софью Озерову сравнивают с Кристиной АсмусСравнения с Кристиной Асмус появились из-за схожего типажа. Обе актрисы обладают нежной внешностью и умеют играть героинь, за внешней хрупкостью которых скрывается сильный характер.
Зрители часто видят Озерову в драматических историях с эмоциональным напряжением. При этом её героини не выглядят однозначными: они могут сомневаться, страдать, принимать сложные решения и отстаивать себя.
Имя Софьи нередко появляется в разговорах о будущих звёздах российского кино. Однако актриса, по информации из исходных материалов, не хочет превращаться в чью-либо копию. Она интересуется историческими картинами и психологическими триллерами.