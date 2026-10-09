09 октября 2026, 11:49

Софья Озерова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Софью Озерову называют одной из самых заметных молодых актрис российского кино. Зрители запомнили её по сериалам и полнометражным фильмам, а критики отмечают выразительную внешность, органику в кадре и драматический потенциал. Актрису сравнивают с Кристиной Асмус, но сама она стремится построить собственную карьеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Софья Озерова: детство и образование Первые роли Софьи Озеровой Почему Софью Озерову сравнивают с Кристиной Асмус Слухи о романе Софьи Озеровой и Романа Евдокимова Интересные факты об актрисе Софья Озерова сегодня

Софья Озерова: детство и образование

Первые роли Софьи Озеровой

Почему Софью Озерову сравнивают с Кристиной Асмус

Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Слухи о романе Софьи Озеровой и Романа Евдокимова

Интересные факты об актрисе

Софья Озерова сегодня