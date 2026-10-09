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«Не хочу быть чьей-то копией»: как Софья Озерова начала отношения с Романом Евдокимовым и почему её называют «новой Асмус»?

Софья Озерова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Софью Озерову называют одной из самых заметных молодых актрис российского кино. Зрители запомнили её по сериалам и полнометражным фильмам, а критики отмечают выразительную внешность, органику в кадре и драматический потенциал. Актрису сравнивают с Кристиной Асмус, но сама она стремится построить собственную карьеру. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Софья Озерова: детство и образование

Софья Озерова родилась 6 октября 1994 года в Москве. С детства она занималась танцами, интересовалась хореографией и мечтала связать жизнь со сценой. Позже артистка поступила в Театральный институт имени Щукина, где училась в мастерской Валентины Николаенко. Уже на третьем курсе Софья начала получать предложения о съёмках и совмещала работу в кино с учёбой.

Первые роли Софьи Озеровой

Одной из ранних работ актрисы стал фильм «Интимные места», вышедший в 2013 году. Озерова исполнила второстепенную роль, однако её игра привлекла внимание критиков. Они отметили естественность молодой артистки и уверенность в непростых сценах.

Настоящую узнаваемость Софье принёс сериал «Мажор». В проекте она сыграла младшую сестру героини Александры Ребенок. Зрители запомнили её героиню благодаря хрупкому образу и искренним эмоциям. После успеха сериала Озерова продолжила развивать карьеру. Она появилась в проектах «Училка», «Физрук. Молодёжка», «Купель дьявола» и «Фишер».

В сериале «Фишер», премьера которого состоялась в 2023 году, Софья сыграла сотрудницу архива. Её персонаж оказался вовлечён в расследование серии убийств. Эта работа укрепила интерес к актрисе со стороны аудитории и индустрии.

Почему Софью Озерову сравнивают с Кристиной Асмус

Сравнения с Кристиной Асмус появились из-за схожего типажа. Обе актрисы обладают нежной внешностью и умеют играть героинь, за внешней хрупкостью которых скрывается сильный характер.

Зрители часто видят Озерову в драматических историях с эмоциональным напряжением. При этом её героини не выглядят однозначными: они могут сомневаться, страдать, принимать сложные решения и отстаивать себя.

Имя Софьи нередко появляется в разговорах о будущих звёздах российского кино. Однако актриса, по информации из исходных материалов, не хочет превращаться в чью-либо копию. Она интересуется историческими картинами и психологическими триллерами.

Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Слухи о романе Софьи Озеровой и Романа Евдокимова

В начале 2024 года светские медиа заговорили о возможных отношениях Софьи Озеровой и актёра Романа Евдокимова. Их замечали на закрытых кинопоказах и премьерах, а весной в социальных сетях появились совместные фотографии. Слухи привлекли дополнительное внимание, поскольку незадолго до этого Евдокимов расстался с Кристиной Асмус. При этом сама Софья не раскрывает подробности личной жизни. Она лишь говорила, что рядом с ней находится человек, разделяющий её взгляды на искусство и жизнь.

Интересные факты об актрисе

Софья Озерова умеет танцевать хип-хоп и сальсу. Танцевальные навыки не раз помогали ей во время кинопроб. Она свободно говорит по-английски и мечтает о работе в зарубежных проектах. Актриса любит лошадей и в детстве занималась конным спортом. В 2023 году она стала лицом рекламной кампании косметического бренда. В социальных сетях Озерова чаще публикует кадры со съёмок и редко делится личными подробностями.

Софья Озерова сегодня

Софья Озерова продолжает сниматься в кино и сериалах. Пока рано говорить, повторит ли артистка успех Кристины Асмус или выберет совершенно иной путь. Однако Софья уже заняла заметное место среди молодых актрис российского кино. Её карьерой всё внимательнее следят зрители, режиссёры и критики.
Дарья Осипова

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