Актеры Шайя Лабаф и Миа Гот разводятся после десяти лет супружеской жизни
Актеры Шайя Лабаф и Миа Гот расстаются после десяти лет супружества. Об этом сообщает телеканал ABC.
Уточняется, что супруги не живут вместе с июля 2025 года. У пары есть общая дочь Изабель, которой уже четыре года. Сейчас Гот добивается единоличной опеки над девочкой и просит не назначать алименты ни ей, ни Лабафу. В своем заявлении о разводе британская артистка назвала «непримиримые противоречия» главной причиной для расставания.
Напомним, что в этом году у Лабафа были проблемы с законом. Согласно информации TMZ, в июне он признал вину по трем эпизодам нанесения побоев.
Речь идет об инциденте во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане — напившись, актер повел себя агрессивно в баре и ударил там одного из потерпевших. Его вывели на улицу, но Лабаф не успокоился. Он вернулся в помещение, снова нанес удары тому же мужчине, а позднее попал другому человеку в нос.
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