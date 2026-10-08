«Сейчас девочку больше хочется»: Святослав Рогожан мечтает о втором ребенке
Святослав Рогожан признался, что хочет стать папой во второй раз с Милой Ершовой
Святослав Рогожан задумался о пополнении в семье после рождения первенца от актрисы Милы Ершовой. На премьере сериала «Мой друг — ИИ» актер признался, что всегда мечтал о большой семье и хотел бы стать отцом двоих или даже троих детей. Об этом сообщает Super.
По словам Рогожана, изначально он больше представлял себя папой мальчика, однако после рождения сына его желания изменились. Теперь актер мечтает о дочке, чтобы в семье были и сын, и дочь.
«Ну я в принципе всегда хотел с детства двух-трёх детей, но тут как Бог даст. Изначально, наверное, мальчика почему-то. А сейчас девочку больше хочется, потому что мальчик уже есть. Советую стать отцом тем, кто этого боится. Всем желаю дорасти до этого. И девочкам тоже: спасибо вам огромное за то, что у вас есть такая функция. Вы — героини», — признался Рогожан.Актер признается, что появление сына полностью изменило его отношение к жизни. Прежние ценности и приоритеты отошли на второй план, а отцовство стало для него главным событием.
«Это лучшее, что со мной случалось в жизни. Я думаю, ничего такого уже не случится. Все в этом мире обесценилось для меня после рождения моего сына», — признался Рогожан.Теперь Святослав надеется, что когда-нибудь в их семье появится и дочка. Впрочем, актер понимает: планировать здесь можно далеко не все и остается только ждать, что решит судьба.