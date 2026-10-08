«Сейчас девочку больше хочется»: Святослав Рогожан мечтает о втором ребенке

08 октября 2026, 22:19

Святослав Рогожан признался, что хочет стать папой во второй раз с Милой Ершовой

Святослав Рогожан и Мила Ершова (Фото: Instagram* / @svyatro)

Святослав Рогожан задумался о пополнении в семье после рождения первенца от актрисы Милы Ершовой. На премьере сериала «Мой друг — ИИ» актер признался, что всегда мечтал о большой семье и хотел бы стать отцом двоих или даже троих детей. Об этом сообщает Super.





По словам Рогожана, изначально он больше представлял себя папой мальчика, однако после рождения сына его желания изменились. Теперь актер мечтает о дочке, чтобы в семье были и сын, и дочь.





«Ну я в принципе всегда хотел с детства двух-трёх детей, но тут как Бог даст. Изначально, наверное, мальчика почему-то. А сейчас девочку больше хочется, потому что мальчик уже есть. Советую стать отцом тем, кто этого боится. Всем желаю дорасти до этого. И девочкам тоже: спасибо вам огромное за то, что у вас есть такая функция. Вы — героини», — признался Рогожан.

«Это лучшее, что со мной случалось в жизни. Я думаю, ничего такого уже не случится. Все в этом мире обесценилось для меня после рождения моего сына», — признался Рогожан.