Не хотел жить и поставил ультиматум жене: как складывалась судьба звезды фильма «Гараж» Семёна Фарады и чем он серьезно заболел?
Семён Львович Фарада — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, народный артист Российской Федерации. Он стал известен благодаря ролям в культовых фильмах «Гараж», «Чародеи», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Обладая яркой харизмой, узнаваемой интонацией и редким комедийным даром, Фарада сумел создать десятки запоминающихся образов, не имея профессионального актёрского образования. За 75 лет жизни он снялся более чем в 130 фильмах, так и не получив ни одной главной роли. О трех браках и борьбе с болезнью — в материале «Радио 1».
Биография Семёна Фарады: детство и семьяНастоящая фамилия актёра — Фердман. Семён Фердман родился в еврейской семье. Его отец, Лев Соломонович, служил адъютантом главного маршала артиллерии, мать, Ида Давыдовна, получала образование фармацевта.
История семьи была тесно связана с трагическими событиями XX века. В марте 1942 года бабушку актёра Иту Львовну эвакуировали из блокадного Ленинграда. Пароход, на котором она находилась, разбомбили. Женщина выжила, но умерла от истощения уже в эшелоне. Дед Семёна, Соломон, погиб ещё раньше — в 1917 году в Петрограде во время революционных событий.
Школьные годы и первые шаги к сценеСемён Фердман окончил московскую школу №306 с золотой медалью. В школьные годы он активно занимался футболом и посещал театральные кружки. Его сестра Евгения позже вспоминала, что уже тогда будущий актёр обладал редкой органикой на сцене.
Во время школьной постановки «Ревизора» он играл Бобчинского или Добчинского настолько убедительно, что сестра по-настоящему испугалась, увидев «разбитый» нос героя после сценического удара дверью.
Почему Семён Фарада не поступил в театральный ВУЗПоступление в театральный институт в семье военного даже не рассматривалось. Родители были убеждены, что сын должен связать жизнь с военной карьерой. Семён подал документы в Бронетанковую академию имени Сталина, однако его признали негодным по состоянию здоровья — из-за повышенного давления.
После этого он поступил в Московский высший технический университет имени Баумана. При поступлении он оказался единственным евреем среди зачисленных студентов. Его сочинение на тему «Сталин — это мир во всём мире» было намеренно «завалено»: проверяющие указали 11 ошибок, которых на самом деле не существовало. Ида Давыдовна добилась пересмотра работы в Министерстве образования, и сыну разрешили написать сочинение заново.
Служба на Балтийском флоте и первые ролиПосле трёх лет учёбы Фердмана призвали на Балтийский флот. Он служил в Балтийске в течение четырёх лет. Именно там он начал активно выступать в драматическом коллективе при Доме офицеров.
В спектакле по пьесе Бориса Лавренёва «Разлом» Семён играл эпизодическую роль моряка-анархиста. Для этой роли военный комендант города дал ему письменное разрешение носить длинные волосы — редкий случай для военнослужащего того времени. Кроме того, он возглавлял эстрадную группу Балтийского флота.
Работа инженером и путь в эстрадуПосле окончания института Семён Фердман семь лет работал инженером-механиком по котельным установкам в системе Минэнерго. Параллельно он занимался в эстрадно-театральной студии «Наш дом» при МГУ на Моховой.
После закрытия студии он перешёл в Москонцерт, где стал дипломантом конкурса эстрадных артистов. За всю жизнь Семён Фарада так и не получил профессионального актёрского образования, оставаясь самоучкой.
От Фердмана к Фараде: история псевдонимаПервой работой на телевидении стала детская программа «АБВГДейка», где он исполнял роль грустного клоуна Сени. Этот образ принёс ему первую популярность в начале 1970-х годов.
Кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Каникулы в каменном веке», где он сыграл туриста. В 1971 году при съёмках картины «Вперёд, гвардейцы!» на киностудии «Таджикфильм» руководство решило заменить фамилию Фердман на более «благозвучную».
Так появился псевдоним Фарада, который актёр позже официально закрепил в паспорте.
Театр на Таганке и работа с ЛюбимовымВ 1972 году режиссёр Юрий Любимов пригласил Семёна Фараду в театр на Таганке, несмотря на отсутствие у него актёрского диплома. В этом театре он прослужил около 30 лет, сыграв во множестве спектаклей.
Любимов использовал на репетициях систему сигналов с фонариком: зелёный означал «хорошо», белый — «плохо», красный — «работаем до ночи». Фарада был единственным актёром, чьи импровизации режиссёр регулярно оставлял в спектаклях.
Марк Захаров отмечал, что Фарада обладал уникальным даром — он точно воспроизводил «неудавшийся мозговой процесс». Захаров неоднократно говорил, что не может работать без Фарады и Александра Абдулова.
Звёздные роли в кино и всесоюзная популярностьНастоящую известность Семёну Фараде принесли роли тромбониста в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» и главнокомандующего в трагикомедии Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Обе картины вышли в 1979 году.
В 1984 году он сыграл Маргадона в «Формуле любви». Песня «Уно моменто», исполненная Фарадой и Абдуловым, была написана композитором Геннадием Гладковым на псевдоитальянском языке. Цензура долго проверяла номер и в итоге допустила его со словами: «Ничего антигосударственного, просто глупость».
Уже на следующий день после премьеры фильма актёра узнавали повсюду. В одной из пивных посетители подняли кружки и скандировали: «Уно, уно, уно моменто».
Лучшие фильмы Семёна ФарадыСемён Фарада снимался в картинах «Будьте моим мужем», «Чародеи», «Предчувствие любви», «Дом, который построил Свифт», «После дождичка в четверг», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона» и многих других.
Одной из лучших своих работ он считал драматическую роль портного Хаймовича в фильме «Попугай, говорящий на идиш» Эфраима Севелы.
За 33 года работы в кино он снялся в 130 фильмах, оставаясь мастером эпизода. Михаил Боярский отмечал, что Фарада никогда не страдал звёздной болезнью и был невероятно добрым человеком. По его словам, столь же редким чувством иронии обладал лишь Юрий Никулин.
В 1991 году Семён Фарада получил звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1999 году ему было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации». В 2009 году, уже после смерти, он был удостоен премии «Хрустальная Турандот» и получил приз «Хрустальное сердце».
Личная жизнь Семёна Фарады: три брака и жёсткое условиеУ актёра было два неудачных брака, которые он сам называл ошибкой. По его словам, любви в этих отношениях не было, а отсутствие детей стало причиной разводов.
В 1975 году в театре на Таганке он познакомился с актрисой Марией Полицеймако. Оба были несвободны, однако в итоге поженились. Перед свадьбой Фарада поставил жёсткое условие.
«Родишь сына, тогда женюсь, сказал он мне. Я тогда очень обиделась!», — вспоминала Мария.В 1976 году родился Михаил Полицеймако. Фараде было 42 года. Он обожал сына, сам ухаживал за ним, купал, рассказывал сказки, учил играть в футбол и на музыкальных инструментах. Михаил позже снимался вместе с отцом в кино.
Семейный быт и характер актёра
Семья жила большим составом: Мария Полицеймако, матери супругов, сестра Евгения с семьёй. Несмотря на экранный образ весельчака, в жизни Фарада часто был замкнутым и мрачным. Он редко делился переживаниями, держал всё в себе. Ночами родные иногда слышали, как он плакал.
Марк Захаров говорил, что многие великие комики — Леонов, Чаплин, Фарада — в быту были сдержанными и даже угрюмыми, бережно расходуя эмоциональную энергию.
Болезнь, утраты и девять лет борьбыВ 1988 году у Семёна Фарады начались серьёзные проблемы с сердцем, ему установили искусственный клапан. В июне 2000 года, спустя неделю после похорон близкого друга Григория Горина, он перенёс обширный инсульт, потерял речь и заново учился ходить.
Через полтора года он сломал шейку бедра — его случайно сбил с ног любимый пёс Рик. После трёх операций последовал второй инсульт. Михаил Полицеймако рассказывал, что отец в какой-то момент утратил желание жить и даже просил у друга семьи оружие.
Все девять лет тяжёлой болезни за Семёном Фарадой ухаживали жена и сын. Семья столкнулась с давлением жёлтой прессы — журналисты проникали в палату актера ради кадров с больным артистом. Один из таких фотографов позже цинично признавался, что чувство стыда у него быстро прошло.
Незадолго до смерти у актёра украли все накопленные на лечение деньги. Кража произошла, когда он находился под присмотром сиделки в Подмосковье. Воров так и не нашли.
«Нам не хотелось бы раздувать из этого огромную историю. Деньги из квартиры действительно украли. Семен Львович отдыхал в Подмосковье под присмотром сиделки, пока семья уезжала на отдых. Вернулись утром, и вместо радостной встречи пришлось заниматься организацией похорон. На душе тяжело. Нам не до украденных денег», — вспоминала невестка Семёна.
Смерть и похороны Семёна ФарадыВечером 20 августа 2009 года Семён Львович Фарада скончался в госпитале имени Вишневского после тяжёлой и продолжительной болезни. Причиной смерти стала хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Актёру было 75 лет.
Гражданская панихида состоялась 24 августа в Центральном доме кино. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.