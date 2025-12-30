Достижения.рф

Не хотел жить и поставил ультиматум жене: как складывалась судьба звезды фильма «Гараж» Семёна Фарады и чем он серьезно заболел?

Семён Фарада (фото: РИА Новости / Алексей Бойцов)

Семён Львович Фарада — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, народный артист Российской Федерации. Он стал известен благодаря ролям в культовых фильмах «Гараж», «Чародеи», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Обладая яркой харизмой, узнаваемой интонацией и редким комедийным даром, Фарада сумел создать десятки запоминающихся образов, не имея профессионального актёрского образования. За 75 лет жизни он снялся более чем в 130 фильмах, так и не получив ни одной главной роли. О трех браках и борьбе с болезнью — в материале «Радио 1».



Биография Семёна Фарады: детство и семья

Настоящая фамилия актёра — Фердман. Семён Фердман родился в еврейской семье. Его отец, Лев Соломонович, служил адъютантом главного маршала артиллерии, мать, Ида Давыдовна, получала образование фармацевта.

История семьи была тесно связана с трагическими событиями XX века. В марте 1942 года бабушку актёра Иту Львовну эвакуировали из блокадного Ленинграда. Пароход, на котором она находилась, разбомбили. Женщина выжила, но умерла от истощения уже в эшелоне. Дед Семёна, Соломон, погиб ещё раньше — в 1917 году в Петрограде во время революционных событий.

Школьные годы и первые шаги к сцене

Семён Фердман окончил московскую школу №306 с золотой медалью. В школьные годы он активно занимался футболом и посещал театральные кружки. Его сестра Евгения позже вспоминала, что уже тогда будущий актёр обладал редкой органикой на сцене.

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
Во время школьной постановки «Ревизора» он играл Бобчинского или Добчинского настолько убедительно, что сестра по-настоящему испугалась, увидев «разбитый» нос героя после сценического удара дверью.

Почему Семён Фарада не поступил в театральный ВУЗ

Поступление в театральный институт в семье военного даже не рассматривалось. Родители были убеждены, что сын должен связать жизнь с военной карьерой. Семён подал документы в Бронетанковую академию имени Сталина, однако его признали негодным по состоянию здоровья — из-за повышенного давления.

После этого он поступил в Московский высший технический университет имени Баумана. При поступлении он оказался единственным евреем среди зачисленных студентов. Его сочинение на тему «Сталин — это мир во всём мире» было намеренно «завалено»: проверяющие указали 11 ошибок, которых на самом деле не существовало. Ида Давыдовна добилась пересмотра работы в Министерстве образования, и сыну разрешили написать сочинение заново.

Служба на Балтийском флоте и первые роли

После трёх лет учёбы Фердмана призвали на Балтийский флот. Он служил в Балтийске в течение четырёх лет. Именно там он начал активно выступать в драматическом коллективе при Доме офицеров.

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
В спектакле по пьесе Бориса Лавренёва «Разлом» Семён играл эпизодическую роль моряка-анархиста. Для этой роли военный комендант города дал ему письменное разрешение носить длинные волосы — редкий случай для военнослужащего того времени. Кроме того, он возглавлял эстрадную группу Балтийского флота.

Работа инженером и путь в эстраду

После окончания института Семён Фердман семь лет работал инженером-механиком по котельным установкам в системе Минэнерго. Параллельно он занимался в эстрадно-театральной студии «Наш дом» при МГУ на Моховой.

После закрытия студии он перешёл в Москонцерт, где стал дипломантом конкурса эстрадных артистов. За всю жизнь Семён Фарада так и не получил профессионального актёрского образования, оставаясь самоучкой.

От Фердмана к Фараде: история псевдонима

Первой работой на телевидении стала детская программа «АБВГДейка», где он исполнял роль грустного клоуна Сени. Этот образ принёс ему первую популярность в начале 1970-х годов.

Кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Каникулы в каменном веке», где он сыграл туриста. В 1971 году при съёмках картины «Вперёд, гвардейцы!» на киностудии «Таджикфильм» руководство решило заменить фамилию Фердман на более «благозвучную».

Так появился псевдоним Фарада, который актёр позже официально закрепил в паспорте.

Театр на Таганке и работа с Любимовым

В 1972 году режиссёр Юрий Любимов пригласил Семёна Фараду в театр на Таганке, несмотря на отсутствие у него актёрского диплома. В этом театре он прослужил около 30 лет, сыграв во множестве спектаклей.

Любимов использовал на репетициях систему сигналов с фонариком: зелёный означал «хорошо», белый — «плохо», красный — «работаем до ночи». Фарада был единственным актёром, чьи импровизации режиссёр регулярно оставлял в спектаклях.

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
Марк Захаров отмечал, что Фарада обладал уникальным даром — он точно воспроизводил «неудавшийся мозговой процесс». Захаров неоднократно говорил, что не может работать без Фарады и Александра Абдулова.

Звёздные роли в кино и всесоюзная популярность

Настоящую известность Семёну Фараде принесли роли тромбониста в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» и главнокомандующего в трагикомедии Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Обе картины вышли в 1979 году.

В 1984 году он сыграл Маргадона в «Формуле любви». Песня «Уно моменто», исполненная Фарадой и Абдуловым, была написана композитором Геннадием Гладковым на псевдоитальянском языке. Цензура долго проверяла номер и в итоге допустила его со словами: «Ничего антигосударственного, просто глупость».

Уже на следующий день после премьеры фильма актёра узнавали повсюду. В одной из пивных посетители подняли кружки и скандировали: «Уно, уно, уно моменто».

Лучшие фильмы Семёна Фарады

Семён Фарада снимался в картинах «Будьте моим мужем», «Чародеи», «Предчувствие любви», «Дом, который построил Свифт», «После дождичка в четверг», «Миллион в брачной корзине», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона» и многих других.

Одной из лучших своих работ он считал драматическую роль портного Хаймовича в фильме «Попугай, говорящий на идиш» Эфраима Севелы.

За 33 года работы в кино он снялся в 130 фильмах, оставаясь мастером эпизода. Михаил Боярский отмечал, что Фарада никогда не страдал звёздной болезнью и был невероятно добрым человеком. По его словам, столь же редким чувством иронии обладал лишь Юрий Никулин.

Семён Фарада с сыном (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
В 1991 году Семён Фарада получил звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1999 году ему было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации». В 2009 году, уже после смерти, он был удостоен премии «Хрустальная Турандот» и получил приз «Хрустальное сердце».

Личная жизнь Семёна Фарады: три брака и жёсткое условие

У актёра было два неудачных брака, которые он сам называл ошибкой. По его словам, любви в этих отношениях не было, а отсутствие детей стало причиной разводов.

В 1975 году в театре на Таганке он познакомился с актрисой Марией Полицеймако. Оба были несвободны, однако в итоге поженились. Перед свадьбой Фарада поставил жёсткое условие.

«Родишь сына, тогда женюсь, сказал он мне. Я тогда очень обиделась!», — вспоминала Мария.
В 1976 году родился Михаил Полицеймако. Фараде было 42 года. Он обожал сына, сам ухаживал за ним, купал, рассказывал сказки, учил играть в футбол и на музыкальных инструментах. Михаил позже снимался вместе с отцом в кино.

Семейный быт и характер актёра


Семья жила большим составом: Мария Полицеймако, матери супругов, сестра Евгения с семьёй. Несмотря на экранный образ весельчака, в жизни Фарада часто был замкнутым и мрачным. Он редко делился переживаниями, держал всё в себе. Ночами родные иногда слышали, как он плакал.

Семён Фарада с сыном и женой (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
Марк Захаров говорил, что многие великие комики — Леонов, Чаплин, Фарада — в быту были сдержанными и даже угрюмыми, бережно расходуя эмоциональную энергию.

Болезнь, утраты и девять лет борьбы

В 1988 году у Семёна Фарады начались серьёзные проблемы с сердцем, ему установили искусственный клапан. В июне 2000 года, спустя неделю после похорон близкого друга Григория Горина, он перенёс обширный инсульт, потерял речь и заново учился ходить.

Через полтора года он сломал шейку бедра — его случайно сбил с ног любимый пёс Рик. После трёх операций последовал второй инсульт. Михаил Полицеймако рассказывал, что отец в какой-то момент утратил желание жить и даже просил у друга семьи оружие.

Все девять лет тяжёлой болезни за Семёном Фарадой ухаживали жена и сын. Семья столкнулась с давлением жёлтой прессы — журналисты проникали в палату актера ради кадров с больным артистом. Один из таких фотографов позже цинично признавался, что чувство стыда у него быстро прошло.

Незадолго до смерти у актёра украли все накопленные на лечение деньги. Кража произошла, когда он находился под присмотром сиделки в Подмосковье. Воров так и не нашли.

«Нам не хотелось бы раздувать из этого огромную историю. Деньги из квартиры действительно украли. Семен Львович отдыхал в Подмосковье под присмотром сиделки, пока семья уезжала на отдых. Вернулись утром, и вместо радостной встречи пришлось заниматься организацией похорон. На душе тяжело. Нам не до украденных денег», — вспоминала невестка Семёна.

Смерть и похороны Семёна Фарады

Вечером 20 августа 2009 года Семён Львович Фарада скончался в госпитале имени Вишневского после тяжёлой и продолжительной болезни. Причиной смерти стала хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Актёру было 75 лет.

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)
Гражданская панихида состоялась 24 августа в Центральном доме кино. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

