30 декабря 2025, 12:39

Семён Фарада (фото: РИА Новости / Алексей Бойцов)

Семён Львович Фарада — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, народный артист Российской Федерации. Он стал известен благодаря ролям в культовых фильмах «Гараж», «Чародеи», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Обладая яркой харизмой, узнаваемой интонацией и редким комедийным даром, Фарада сумел создать десятки запоминающихся образов, не имея профессионального актёрского образования. За 75 лет жизни он снялся более чем в 130 фильмах, так и не получив ни одной главной роли. О трех браках и борьбе с болезнью — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Семёна Фарады: детство и семья Школьные годы и первые шаги к сцене Почему Семён Фарада не поступил в театральный ВУЗ Служба на Балтийском флоте и первые роли Работа инженером и путь в эстраду От Фердмана к Фараде: история псевдонима Театр на Таганке и работа с Любимовым Звёздные роли в кино и всесоюзная популярность Лучшие фильмы Семёна Фарады Личная жизнь Семёна Фарады: три брака и жёсткое условие Болезнь, утраты и девять лет борьбы Смерть и похороны Семёна Фарады

Биография Семёна Фарады: детство и семья

Школьные годы и первые шаги к сцене

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)

Почему Семён Фарада не поступил в театральный ВУЗ

Служба на Балтийском флоте и первые роли

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)

Работа инженером и путь в эстраду

От Фердмана к Фараде: история псевдонима

Театр на Таганке и работа с Любимовым

Семён Фарада (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)

Звёздные роли в кино и всесоюзная популярность

Лучшие фильмы Семёна Фарады

Семён Фарада с сыном (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)

Личная жизнь Семёна Фарады: три брака и жёсткое условие

«Родишь сына, тогда женюсь, сказал он мне. Я тогда очень обиделась!», — вспоминала Мария.

Семейный быт и характер актёра

Семён Фарада с сыном и женой (фото: Instagram* / mikhailpolitseimako)

Болезнь, утраты и девять лет борьбы

«Нам не хотелось бы раздувать из этого огромную историю. Деньги из квартиры действительно украли. Семен Львович отдыхал в Подмосковье под присмотром сиделки, пока семья уезжала на отдых. Вернулись утром, и вместо радостной встречи пришлось заниматься организацией похорон. На душе тяжело. Нам не до украденных денег», — вспоминала невестка Семёна.

Смерть и похороны Семёна Фарады