Родила двоих детей и запрещала пить: как сейчас живёт экс-жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова и за что она избила его?
Имя Ольги Абрамовой начало активно появляться в соцсетях и СМИ после её появления на публике в компании лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Девушка, которая на 18 лет младше своего избранника, не побоялась оказаться в эпицентре обсуждений и сравнений с бывшими возлюбленными артиста. Правда ли, что она избивала музыканта, и действительно ли пара воссоединилась после расставания – в материале «Радио 1».
Детство, семья и переезд в Москву: биография Ольни Абрамовой
О биографии Ольги известно немного. Она родилась в 1991 году в Екатеринбурге в семье бизнесмена Валерия Абрамова. В прошлом он занимал должность руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании. В 2013 году из-за проблем со здоровьем Абрамова перевели на работу в московское представительство организации, где он занял пост директора по внешним связям. Вместе с родителями Ольга переехала в столицу.
Обеспечить семью не составляло труда, поэтому у дочери бизнесмена с детства было все необходимое. Ольга получила отличное образование и высокий социальный статус.
Образование и «поэтесса Варвара»
Абрамова окончила Московский государственный университет по специальности «Международные отношения» с красным дипломом. После этого она переехала в Лондон, где изучала историю искусств, что подчеркивало ее творческую натуру. Недаром позже Сергей Шнуров представил спутницу на премии «Человек года» журнала GQ как поэтессу Варвару.
Романы Ольги Абрамовой до Сергея Шнурова
На статус возлюбленного Ольги претендовали известные мужчины. Она была спутницей бизнесмена Руслана Фархиева, известного несостоявшимся романом с Галиной Юдашкиной. Также Абрамова состояла в отношениях с Ларионом Вуокилой (Лари Зайонцем), получившим дурную славу после участия в ДТП. СМИ называли его сыном одного из руководителей агрохолдинга «Русагро» и владельца сети «М.Видео» Александра Зайонца.
Начало романа со Шнуровым
Ни одно из прошлых увлечений Абрамовой не вызывало такого резонанса, как отношения с Сергеем Шнуровым. Папарацци впервые заметили пару на футбольном матче «Зенит» — «Спартак» в VIP-ложе в Санкт-Петербурге. Позже их видели вместе на съемках «Голоса» в Москве и на концерте в Сочи.
Официально вместе они впервые появились на открытии 6-го сезона клуба интеллектуалов «418», где Шнуров читал лекцию о «современной безобъектности «текучего искусства», а Ольга сопровождала спикера.
Тайная свадьба и слухи об измене
Следующим публичным выходом стало совместное появление на премии «Человек года» GQ. Певец интригующе представил спутницу, не раскрывая подробностей отношений. Вечер сопровождался флиртом, что лишь подогрело интерес публики.
Позднее стало известно, что Шнуров встречался с Абрамовой около года, будучи женатым. Измена привела к конфликту и разводу. В октябре 2018 года музыкант признал, что женился в четвертый раз. Вскоре СМИ подтвердили: церемония прошла тайно во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной, молодожены вошли с черного входа и так же незаметно покинули здание.
Дети, стихи и семейная идиллия
После свадьбы появились слухи о беременности Ольги. Сергей прокомментировал ситуацию стихами, отметив, что пока не готов к отцовству, однако друзья утверждали обратное. Позднее слухи опровергли.
В декабре 2020 года стало известно, что пара ждет ребенка. О рождении сына Шнуров вскользь упомянул в интервью в сентябре 2021 года:
«Мой план сегодня — вернуться домой, искупать сына и покормить щегла».
В январе 2022 года сообщили о второй беременности. Второй ребенок родился в августе, предположительно в Швейцарии. Музыкант позже подтвердил факт рождения, но не раскрыл пол младенца, отметив, что живет «в атмосфере большой любви».
Контроль, конфликты и слухи о насилии
По словам Стаса Барецкого и других источников, после свадьбы Абрамова взяла под контроль финансы мужа, ограничила его общение с друзьями и изменила его образ жизни. В СМИ появлялись слухи о ссорах, доходивших до драк. Поводом для обсуждений стало селфи Шнурова с синяком под глазом.
Сам он утверждал, что подрался с поклонником, но подписчики не поверили. Соседи якобы слышали крики и звуки бьющейся посуды. Журналисты «Комсомольской правды» подтвердили, что фингал Шнурову поставила именно Абрамова. Очевидцы сообщали о разбросанных деньгах, одежде, осколках и даже каплях крови.
«Ленинград», бизнес и обвинения
В СМИ утверждали, что с 2020 года Ольга стала владелицей ООО «Ленинград-продакшн». Появлялись заявления о запретах для музыканта — от алкоголя до сладкого. В 2022 году Шнуров объявил о распаде группы, и часть фанатов винила в этом Абрамову.
Ксения Собчак комментировала ситуацию так:
«История очень поучительная. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей…».
Развод и неожиданное воссоединение
Осенью 2024 года Ольга подала на развод, и 21 октября суд официально расторг брак. Летом 2025 года, во время концерта «Ленинграда» в Екатеринбурге, экс-супруги вновь появились вместе. Они обнимались, шутили, а во время исполнения «Жигулей» Шнуров спустился со сцены и пригласил Ольгу на медленный танец, осыпав ее поцелуями.
Комментариев о возобновлении отношений пара не дала, однако публика увидела то, что увидела. Какие отношения сейчас связывают бывших супругов – неизвестно.