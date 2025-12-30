Следователи завершили расследование дела блогера Арсена Маркаряна

30 декабря 2025, 11:28

Арсен Маркарян (Фото: Instagram*/arsenmarkaryan)

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.





По версии следствия, в марте 2025 года Маркарян разместил в интернете видеозапись, содержащую оскорбление памяти защитников Отечества. В частности, в ролике, как утверждают в СК, демонстрировалось презрительно-негативное отношение к памяти Героя Советского Союза Александра Матросова и его подвигу. Кроме того, блогер опубликовал видео, в котором содержалось оправдание идеологии и практики нацизма, включая уничтожение людей по национальному признаку.





«Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — говорится в сообщении.