03 июля 2025, 13:21

Анна Михайловская (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)

Анна Михайловская вовсе не планировала становиться актрисой. Она мечтала об экономическом вузе, но судьба распорядилась иначе. Случайное знакомство с миром кино ещё в школьные годы открыло ей двери в профессию, которая стала делом всей жизни. Сегодня в её фильмографии более 36 работ. 3 июля актрисе исполняется 37 лет. О ее творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».





Содержание Биография: детство и семья Анны Михайловской Как Анна Михайловская попала в кино Образование Михайловской: от экономики к театральному искусству Успехи в театре и кино Личная жизнь Анны Михайловской Брак с Тимофеем Каратаевым и рождение сына Отношения Анны Михайловской с Кириллом Шокотько Анна Михайловская сегодня

Биография: детство и семья Анны Михайловской

Анна Михайловская с братом (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)



Как Анна Михайловская попала в кино

Образование Михайловской: от экономики к театральному искусству

Успехи в театре и кино

Анна Михайловская (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)



«Здорово, что благодаря своей профессии я могу побывать и на месте модели, и, например, экономиста. Или, предположим, вчера у меня милая честная героиня, сегодня — хитрая интриганка, а завтра девушка, чей характер меняется из-за обстоятельств, в которых она оказалась… От хорошего к плохому или наоборот», — делалиась артистка.

Личная жизнь Анны Михайловской

Брак с Тимофеем Каратаевым и рождение сына

«Наверное, симпатия между нами возникла сразу, но долгое время мы просто общались как коллеги. Затем стали дружить. Нам было очень хорошо просто от того, что мы находимся рядом. Ходили в кино, катались на лыжах, вместе встречали Новый год. Со временем наша дружба переросла в отношения», — говорила Анна.

Анна Михайловская (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)



«Сегодня нас с Аней официально развели. Считаю правильным рассказать об этом публично, дабы избежать ненужных разговоров. Не думал, что все к этому придет. Когда делал предложение, верил, что это надолго. К сожалению, не получилось. На это есть определенные причины», — сообщил актер.



Отношения Анны Михайловской с Кириллом Шокотько

Анна Михайловская сегодня