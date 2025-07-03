25-летняя внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт впервые стала мамой

03 июля 2025, 11:37

Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

25-летняя Мишель Рапопорт, внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщила о рождении первенца. Как стало известно из ее соцсетей, ребенок появился на свет в начале мая, но молодая мама решила поделиться радостной новостью только сейчас.