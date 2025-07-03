25-летняя внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт впервые стала мамой
25-летняя Мишель Рапопорт, внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщила о рождении первенца. Как стало известно из ее соцсетей, ребенок появился на свет в начале мая, но молодая мама решила поделиться радостной новостью только сейчас.
Девушка выложила фотографию своего малыша в бежевом костюмчике, прикрыв его лицо голубым сердечком. Возможно, таким образом она намекнула на рождение мальчика. Однако официально пол ребенка пока не объявлен.
Выпускница юридического факультета Оксфордского университета вышла замуж за израильтянина Бена Джорджа в конце прошлого года. Ее супруг занимается созданием дизайнерских изделий из металлов.
Ранее Игорь Николаев раскрыл, из-за чего страдал Иосиф Кобзон.
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