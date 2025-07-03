Родион Газманов рассказал, какую девушку возьмёт в жёны

03 июля 2025, 12:18

Родион Газманов: умная и красивая девушка может стать моей супругой

Родион Газманов (Фото: Telegram, @rodiongazmanov)

Всё просто: красивая и умная девушка может стать женой Родиона Газманова. Об этом сам артист рассказал в интервью изданию Леди Mail.







«Буду банален: умная и красивая. Чтобы с ней было приятно говорить и было приятно на неё смотреть. А кто она будет по профессии — это уже второе дело. Мне главное, чтобы нам было комфортно, остальное — детали», — сообщил Родион Газманов.