Родион Газманов рассказал, какую девушку возьмёт в жёны
Родион Газманов: умная и красивая девушка может стать моей супругой
Всё просто: красивая и умная девушка может стать женой Родиона Газманова. Об этом сам артист рассказал в интервью изданию Леди Mail.
«Буду банален: умная и красивая. Чтобы с ней было приятно говорить и было приятно на неё смотреть. А кто она будет по профессии — это уже второе дело. Мне главное, чтобы нам было комфортно, остальное — детали», — сообщил Родион Газманов.Сегодня певец отмечает день рождения, ему исполняется 44 года. По словам Газманова, на сегодняшний момент он чувствует себя счастливым человеком, который смог состояться в профессии. Он заявил, что не обращает внимания на возраст, в пример ставит знаменитого отца, который в свои 73 года полон сил и энергии.