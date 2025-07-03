Никита Джигурда рассказал, как слитое видео со снятыми штанами Волочковой изменило его жизнь
Никита Джигурда: после слитого видео с Волочковой я на полтора года ушел в аскезу
Никита Джигурда поделился, как видео с Анастасией Волочковой, которое попало в Сеть, изменило его жизнь. Об этом он рассказал Георгию Иващенко на «Радио 1». Дружба между балериной и актером закончилась после публикации ролика, на котором они танцевали в нетрезвом состоянии. В частности, Никита на видео снял с Анастасии штаны. Балерина обвинила Джигурду в намеренном сливе видео для получения популярности. По словам артиста, после этого скандала он провел полтора года в аскезе, но не из-за желания «очиститься» от критики, а ради роли в кино.
«После хайпа вокруг репетиционного гениального ролика я на полтора года ушел в аскезу, потому что мне предложили главную роль на центральном канале в крутом фильме гениального режиссера языческо-ведического уровня», — рассказал Джигурда.Кроме того, Никита упомянул, что Анастасия обиделась на него за то, что он не пришел на пресс-конференцию, которую она организовала после скандала. Волочкова пригласила его на встречу с журналистами, но он не явился.
«Это было желание балерины, но она не учла, что моя Анис (Марина Анисина) не играет по чужим правилам. После этого она обиделась, когда мы не пришли на пресс-конференцию, а она приглашала. И Настя покатила бочку», — резюмировал Никита.Ранее об актере высказалась сама Волочкова. Она заявила, что Никита Джигурда «отвалился», и она чувствует себя счастливо. По словам балерины, каждый раз, когда Никита находился рядом, он устраивал нечто экстраординарное и пошлое, и был готов на всё ради хайпа.