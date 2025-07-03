Никита Джигурда рассказал, как слитое видео со снятыми штанами Волочковой изменило его жизнь

03 июля 2025, 12:20

Никита Джигурда: после слитого видео с Волочковой я на полтора года ушел в аскезу

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Никита Джигурда поделился, как видео с Анастасией Волочковой, которое попало в Сеть, изменило его жизнь. Об этом он рассказал Георгию Иващенко на «Радио 1». Дружба между балериной и актером закончилась после публикации ролика, на котором они танцевали в нетрезвом состоянии. В частности, Никита на видео снял с Анастасии штаны. Балерина обвинила Джигурду в намеренном сливе видео для получения популярности. По словам артиста, после этого скандала он провел полтора года в аскезе, но не из-за желания «очиститься» от критики, а ради роли в кино.







«После хайпа вокруг репетиционного гениального ролика я на полтора года ушел в аскезу, потому что мне предложили главную роль на центральном канале в крутом фильме гениального режиссера языческо-ведического уровня», — рассказал Джигурда.

«Это было желание балерины, но она не учла, что моя Анис (Марина Анисина) не играет по чужим правилам. После этого она обиделась, когда мы не пришли на пресс-конференцию, а она приглашала. И Настя покатила бочку», — резюмировал Никита.