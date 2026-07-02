«Хитрая интриганка»: почему звезда «Маргоши» Анна Михайловская скрывает от кого родила и что разрушило ее брак с Тимофеем Каратаевым
Математический склад ума, звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам и случайная фраза, сказанная на камеру ассистенту режиссера. Биография Анны Михайловской похожа на захватывающий сценарий, в котором строгие расчеты уступают место судьбоносным случайностям. О том, как студентка строительного вуза стала звездой «Молодежки» и «Маргоши», почему распался ее брак с актером Тимофеем Каратаевым, и кто стал ее новым возлюбленным, расскажет «Радио 1».
Биография: детство и семья Анны МихайловскойАнна родилась в Москве. Ее отец посвятил себя работе в строительстве, а мама долгое время была стюардессой. Родители с детства прививали дочери трудолюбие и дисциплину. В пять лет они записали её в секцию спортивного бального танца, полагая, что этот вид спорта идеально подойдёт девочке.
Будущая актриса быстро добилась успеха, участвовала в соревнованиях и к 16 годам получила звание кандидата в мастера спорта. Однако спортивная карьера прервалась после того, как партнёр по танцам ушёл готовиться к поступлению в ВУЗ. Найти нового напарника оказалось трудно, поэтому Анна всерьёз подумывала бросить занятия. Но мама и бабушка отговорили её от этого шага. Именно их настойчивость в дальнейшем и перевернет жизнь девушки.
Как Анна Михайловская попала в киноОднажды в танцевальную студию, где занималась Анна, приехали кинематографисты в поисках актрисы для фильма «Самая красивая». Михайловская не планировала пробоваться на роль, но ассистент режиссёра попросил её сказать пару фраз на камеру. Девушка не придала этому значения, но вскоре получила приглашение на пробы. В итоге Михайловскую утвердили на главную роль. Она оказалась на площадке с такими звёздами, как Алёна Хмельницкая, Ольга Аросева и Алексей Макаров. Коллеги поддерживали юную актрису и помогали ей освоиться в новой для неё сфере.
Образование Михайловской: от экономики к театральному искусствуНа тот момент Анна уже планировала поступать на экономический факультет строительного университета, куда прошла по результатам олимпиады по математике. Однако коллеги по фильму убедили девушку подать документы в театральные вузы. С их помощью она подготовила программу для прослушиваний и отправила документы сразу в несколько учебных заведений. В итоге Анна выбрала ВГИК.
На первом курсе обучение давалось тяжело — Анна даже думала бросить институт. Вместо актёрских упражнений Михайловская решала математические задачи и подумывала вернуться к изначальным планам. Но вскоре увлеклась процессом и полностью сосредоточилась на актёрской профессии.
Успехи в театре и киноПосле ВГИКа Анна Михайловская попала в труппу Театра имени Моссовета. На показ пришёл весь курс, но место в театре досталось лишь ей одной. Михайловская считает это большим везением и гордится тем, что играла на одной сцене с Валентиной Талызиной, Ольгой Кабо и Евгенией Крюковой.
Кино также не отпустило Анну: за годы работы она снялась более чем в 36 фильмах и сериалах. Особую популярность ей принесли проекты «Маргоша» и «Молодёжка».
«Здорово, что благодаря своей профессии я могу побывать и на месте модели, и, например, экономиста. Или, предположим, вчера у меня милая честная героиня, сегодня — хитрая интриганка, а завтра девушка, чей характер меняется из-за обстоятельств, в которых она оказалась…От хорошего к плохому или наоборот», — делалиась артистка.
Личная жизнь Анны Михайловской
Брак с Тимофеем Каратаевым и рождение сына
С будущим мужем Тимофеем Каратаевым Анна познакомилась на пробах к фильму «Морпехи», но тогда роли не получил никто из них. Спустя два года их снова свела судьба на кастинге сериала «Кто, если не я?». На этот раз молодых актёров утвердили, и их знакомство переросло в роман. Тимофей оказался романтичным ухажёром: он устраивал сюрпризы, появлялся в неожиданных местах, сопровождал Анну в поездках.
«Наверное, симпатия между нами возникла сразу, но долгое время мы просто общались как коллеги. Затем стали дружить. Нам было очень хорошо просто от того, что мы находимся рядом. Ходили в кино, катались на лыжах, вместе встречали Новый год. Со временем наша дружба переросла в отношения», — говорила Анна.Предложение руки и сердца Тимофей сделал по пути в аэропорт. Подготовка к свадьбе проходила дистанционно: детали они обсуждали по телефону, а заявление в ЗАГС Каратаев подавал один с доверенностью от невесты. 24 августа 2013 года пара официально стала мужем и женой. В качестве свадебного подарка молодожёны получили телескоп, чтобы иметь возможность рассмотреть участок на Луне, купленный на их имя.
В июле 2015 года у них родился сын Мирослав. Но спустя пять лет супруги развелись, о чем стало известно лишь спустя время, когда Каратаев сообщил об этом в соцсетях.
«Сегодня нас с Аней официально развели. Считаю правильным рассказать об этом публично, дабы избежать ненужных разговоров. Не думал, что все к этому придет. Когда делал предложение, верил, что это надолго. К сожалению, не получилось. На это есть определенные причины», — сообщил актер.Он подчеркнул, что остаётся заботливым отцом. Позднее он подал иск в суд о «порядке общения с ребёнком», отметив, что Анна не препятствовала его встречам с сыном.
Отношения Анны Михайловской с Кириллом Шокотько
После развода в соцсетях Михайловской появились фото с новым избранником — бизнесменом Кириллом Шокотько. Пара не афишировала свои отношения, но их совместные снимки часто появлялись в соцсетях актрисы. Однако со временем публикации с Кириллом прекратились, и Анна предпочла не комментировать ситуацию.