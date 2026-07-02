02 июля 2026, 12:50

Анна Михайловская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Математический склад ума, звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам и случайная фраза, сказанная на камеру ассистенту режиссера. Биография Анны Михайловской похожа на захватывающий сценарий, в котором строгие расчеты уступают место судьбоносным случайностям. О том, как студентка строительного вуза стала звездой «Молодежки» и «Маргоши», почему распался ее брак с актером Тимофеем Каратаевым, и кто стал ее новым возлюбленным, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография: детство и семья Анны Михайловской Как Анна Михайловская попала в кино Образование Михайловской: от экономики к театральному искусству Успехи в театре и кино Личная жизнь Анны Михайловской Анна Михайловская сегодня

Биография: детство и семья Анны Михайловской

Анна Михайловская с братом (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)

Как Анна Михайловская попала в кино

Образование Михайловской: от экономики к театральному искусству

Успехи в театре и кино

Анна Михайловская (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)

«Здорово, что благодаря своей профессии я могу побывать и на месте модели, и, например, экономиста. Или, предположим, вчера у меня милая честная героиня, сегодня — хитрая интриганка, а завтра девушка, чей характер меняется из-за обстоятельств, в которых она оказалась…От хорошего к плохому или наоборот», — делалиась артистка.

Личная жизнь Анны Михайловской

Брак с Тимофеем Каратаевым и рождение сына

«Наверное, симпатия между нами возникла сразу, но долгое время мы просто общались как коллеги. Затем стали дружить. Нам было очень хорошо просто от того, что мы находимся рядом. Ходили в кино, катались на лыжах, вместе встречали Новый год. Со временем наша дружба переросла в отношения», — говорила Анна.

Анна Михайловская (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)

«Сегодня нас с Аней официально развели. Считаю правильным рассказать об этом публично, дабы избежать ненужных разговоров. Не думал, что все к этому придет. Когда делал предложение, верил, что это надолго. К сожалению, не получилось. На это есть определенные причины», — сообщил актер.



Отношения Анны Михайловской с Кириллом Шокотько

Анна Михайловская сегодня

Анна Михайловская с сыном (фото: Instagram* / anna_mihailovskaya)

В июне 37-летняяя Анна Михайловская стала мамой во второй раз. Актриса рассказала о радостном событии в личном блоге. Актриса не раскрывает имени отца ребенка. Судя по всему, пара уже сыграла свадьбу либо пока на стадии помолвки — на пальце актрисы красуется кольцо с большим бриллиантом.