«Не хватает папы и его любви»: жена и дочь Лёвкина на шоу «Малахов» откровенно рассказали про онкологию, кому и боль от потери

17 ноября 2025, 18:14

Маруся, Ника и Владимир Лёвкины (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина не стало 17 ноября прошлого года. Певец долгие годы боролся с онкологией, однако болезнь победила. Рядом с артистом в последние дни жизни были самые близкие: его дочери и любящая жена. Спустя год после трагедии они собрались вместе и рассказали о пережитом. Подробнее – в материале «Радио 1».





Содержание Маруся Лёвкина о последних днях жизни артиста Поездка на Чернобыльскую АЭС и многолетняя борьба с онкологией: у мамы Лёвкина свой взгляд на трагедию Бари Алибасов и Владимир Лёвкин: дружба или соперничество Дочери Лёвкина о том, как им удалось пережить трагедию

Маруся Лёвкина о последних днях жизни артиста

«Я никогда не думала, что буду плакать 365 дней в году. Не было ни одного дня, что бы я не плакала. Я научилась жить по-новому, я не могу сказать, что ушла в какое-то уныние: жизнь продолжается, я даже хожу на концерты и спектакли. Я пытаюсь саму себя вернуть в реальность, потому что мне кажется, что уныние – это большой грех. У меня маленькая 13-летняя дочь, которая смотрит на маму, равняется на меня. Мне реально повезло с дочерью, поскольку, когда мне порой не хватает сил, рядом Ника – такая же спокойная и разумная, как Володя», – рассказала Маруся в шоу «Малахов».

Маруся и Ника Лёвкины (фото: Instagram* @marusialyovkina)



«Ребят, я только что потеряла мужа, любимого человека. Я понятия не имела вообще кто я, что я делаю. Это просто не передать словами, сколько я в себе сил нашла, чтобы просто пережить этот день», – ответила на хейт женщина.

Владимир и Маруся Лёвкины (фото: Instagram* @marusialyovkina)

«Когда мне позвонили из больницы и сказали, что его ввели в искусственную кому, я сразу поняла, что он из неё не выйдет. Он всегда говорил: «Кома – это самое страшное. Это борьба человека с самим собой». Он её очень боялся», – вспоминает Маруся.

Поездка на Чернобыльскую АЭС и многолетняя борьба с онкологией: у мамы Лёвкина свой взгляд на трагедию

Группа «На-На» и Владимир Лёвкин (второй справа). Фото: кадр из шоу «Малахов»

Бари Алибасов и Владимир Лёвкин: дружба или соперничество

Бари Алибасов и Владимир Лёвкин (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«Я думаю, что Бари Каримович не мог его простить за уход, личные решения и самостоятельность. Когда Лёвкин ушёл из коллектива, Алибасов сказал: «Вот увидите, он ещё приползёт. Я всё сделаю для этого». Но у Володи всё получилось, он не вернулся в группу. Да, он не стал суперзвездой, но может ему и не надо этого. Он говорил: «Теперь я делаю, что я хочу, я собираю зрителя, который приходит искренне послушать то, что ему нравится», – отметила вдова певца.

Дочери Лёвкина о том, как им удалось пережить трагедию

«У нас с папой последние 20 лет были очень близкие отношения. Но у нас не было времени, когда мы жили под одной крышей. Мои родители разошлись, когда мне было 3 года. Воссоединила нашу семью во многом Маруся, которой за это отдельная благодарность», – отметила девушка.

Маруся, Ника, Владимир и Виктория Лёвкины (фото: кадр из шоу «Малахов»)

«Конечно, это был очень непростой год. Но я благодарна всем людям, которые меня окружали, которые поддерживали. Естественно, сейчас мне очень не хватает папы и его любви. Но я стараюсь, я поддерживаю маму. Когда это произошло, был шок, я этого не осознавала. Мне говорили, что прошло ещё очень мало времени и скоро станет легче, но время идёт и становится только хуже, приходит осознание, с каждым днём ты понимаешь, как его не хватает и как нужно было ценить то время, что мы были вместе», – отметила девочка.