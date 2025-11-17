«Не хватает папы и его любви»: жена и дочь Лёвкина на шоу «Малахов» откровенно рассказали про онкологию, кому и боль от потери
Бывшего солиста легендарной группы «На-На» Владимира Лёвкина не стало 17 ноября прошлого года. Певец долгие годы боролся с онкологией, однако болезнь победила. Рядом с артистом в последние дни жизни были самые близкие: его дочери и любящая жена. Спустя год после трагедии они собрались вместе и рассказали о пережитом. Подробнее – в материале «Радио 1».
Маруся Лёвкина о последних днях жизни артиста
Супруга Владимира Лёвкина была рядом с ним до последнего. Она много лет поддерживала певца и была для него настоящей опорой и поддержкой.
«Я никогда не думала, что буду плакать 365 дней в году. Не было ни одного дня, что бы я не плакала. Я научилась жить по-новому, я не могу сказать, что ушла в какое-то уныние: жизнь продолжается, я даже хожу на концерты и спектакли. Я пытаюсь саму себя вернуть в реальность, потому что мне кажется, что уныние – это большой грех. У меня маленькая 13-летняя дочь, которая смотрит на маму, равняется на меня. Мне реально повезло с дочерью, поскольку, когда мне порой не хватает сил, рядом Ника – такая же спокойная и разумная, как Володя», – рассказала Маруся в шоу «Малахов».
На похоронах вдова Лёвкина появилась без платка и выражала несвойственные для такого траурного момента эмоции. На показанных на всю страну кадрах с прощания Маруся улыбается, смотря в небо, в то время как её дочь рыдает. Такое поведение повергло в шок коллег артиста и его поклонников, многие из которых обрушились на Марусю с обвинениями.
«Ребят, я только что потеряла мужа, любимого человека. Я понятия не имела вообще кто я, что я делаю. Это просто не передать словами, сколько я в себе сил нашла, чтобы просто пережить этот день», – ответила на хейт женщина.
За неделю до кончины Владимира Лёвкина семье удалось попрощаться с ним, хотя тогда о его скором трагическом уходе никто и не догадывался. Обстоятельства сложились судьбоносно: в то время не было концертов и иных публичных мероприятий, а Маруся, словно чувствуя подступающую беду, даже разрешила дочери не ходить несколько дней в школу. В этот момент семья смогла в последний раз насладиться совместным времяпрепровождением.
А потом Лёвкину вновь стало плохо. Жена настояла на том, чтобы он поехал в больницу. Тогда артист очень испугался нехорошего предчувствия Маруси, ведь за 15 лет совместной жизни он уже не раз убедился, что интуиция её не подводит. Но был у Владимира и другой страх.
«Когда мне позвонили из больницы и сказали, что его ввели в искусственную кому, я сразу поняла, что он из неё не выйдет. Он всегда говорил: «Кома – это самое страшное. Это борьба человека с самим собой». Он её очень боялся», – вспоминает Маруся.
Накануне его смерти она мысленно произнесла фразу: «Володь, если ты сейчас так решил, если тебе так будет легче – лети». На следующий день ей позвонили из больницы и сказали, что он умер.
Поездка на Чернобыльскую АЭС и многолетняя борьба с онкологией: у мамы Лёвкина свой взгляд на трагедию
Мама Владимира Лёвкина, по словам Маруси, придерживается версии о том, что всё произошедшее с её сыном – результат его поездки на Чернобыльскую АЭС. После аварии многие артисты давали там концерты для ликвидаторов. В какой-то момент Лёвкин случайно отбился от своих коллег, заблудился и, вероятно, мог зайти туда, куда проход был запрещён.
Мать артиста очень тяжело перенесла его уход. Беседуя с убитой горем невесткой, она отметила, что ей вдвойне тяжелее, поскольку она потеряла двух близких людей: сначала мужа, а потом сына.
Бари Алибасов и Владимир Лёвкин: дружба или соперничество
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не смог посетить прощание с Владимиром Лёвкиным. Многие убеждены, что он просто не выдержал бы происходящего и не смог бы видеть близкого друга мёртвым. Спустя 3-4 месяца он отправил вдове букет белых роз, который передала его помощница на творческом вечере, посвящённом Лёвкину. В цветах была записка: «Ваш папа всегда любил музыку. Бари Алибасов».
По словам Маруси, Бари и Владимир, несмотря на все свои стычки и конфликты, были по-настоящему родными людьми друг для друга.
«Я думаю, что Бари Каримович не мог его простить за уход, личные решения и самостоятельность. Когда Лёвкин ушёл из коллектива, Алибасов сказал: «Вот увидите, он ещё приползёт. Я всё сделаю для этого». Но у Володи всё получилось, он не вернулся в группу. Да, он не стал суперзвездой, но может ему и не надо этого. Он говорил: «Теперь я делаю, что я хочу, я собираю зрителя, который приходит искренне послушать то, что ему нравится», – отметила вдова певца.
Она добавила, что Лёвкин относился к Алибасову как к отцу и считал его великим пиарщиком, поэтому никогда не обижался на него.
Дочери Лёвкина о том, как им удалось пережить трагедию
Старшей дочи Владимира Лёвкина, Виктории, удалось выстроить с ним хорошие отношения несмотря на то, что они не жили вместе.
«У нас с папой последние 20 лет были очень близкие отношения. Но у нас не было времени, когда мы жили под одной крышей. Мои родители разошлись, когда мне было 3 года. Воссоединила нашу семью во многом Маруся, которой за это отдельная благодарность», – отметила девушка.
Она добавила, что никогда не чувствовала себя частью так называемой «звёздной семьи», но признаётся, что ей было приятно, когда ровесники подходили, спрашивали об отце и даже просили его автографы. Фамилия даёт ей статус, однако особых преференций по этому поводу она не получала.
Младшая дочь Лёвкина, Ника, тоже поделилась своими воспоминаниями и рассказала, как восприняла утрату.
«Конечно, это был очень непростой год. Но я благодарна всем людям, которые меня окружали, которые поддерживали. Естественно, сейчас мне очень не хватает папы и его любви. Но я стараюсь, я поддерживаю маму. Когда это произошло, был шок, я этого не осознавала. Мне говорили, что прошло ещё очень мало времени и скоро станет легче, но время идёт и становится только хуже, приходит осознание, с каждым днём ты понимаешь, как его не хватает и как нужно было ценить то время, что мы были вместе», – отметила девочка.