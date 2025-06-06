Вдова экс-солиста группы «На-На» о жизни после его смерти: «Будто он в гастрольном туре»
Вдова Левкина призналась, что до сих пор не осознаёт, что мужа больше нет
Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась, что по-прежнему не может осознать утрату мужа. Об этом пишет издание Woman.ru.
«Мы живём, как будто он в гастрольном туре. Нет осознания, что его нет. Самое трудное — даты. Мой день рождения, 8 Марта, годовщины. Они будто триггеры», – отметила актриса.Левкина рассказала, что как-то раз наткнулась на шарф, который не успела подарить супругу на Новый год. Аксессуар остался «символом неподаренного подарка».
Напомним, что 6 июня Владимиру Левкину могло бы исполниться 58 лет. Это первый за последние 15 лет день рождения певца, который его супруга проведёт без него.
Левкина добавила, что собирается организовать в этот день необычный вечер памяти – с выступлениями и музыкой. Она отметила, что сделает так, поскольку муж был человеком-праздником и хотел бы, чтобы после его кончины жизнь близких продолжалась.
Владимир Левкин скончался 17 ноября прошлого года. Артист долгое время боролся с лимфомой, с которой жил с 2003 года.