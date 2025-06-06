Вдова экс-солиста группы «На-На» о жизни после его смерти: «Будто он в гастрольном туре»

06 июня 2025, 11:54

Вдова Левкина призналась, что до сих пор не осознаёт, что мужа больше нет

Владимир и Марина Левкины (фото: Instagram* @marusialyovkina)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась, что по-прежнему не может осознать утрату мужа. Об этом пишет издание Woman.ru.







«Мы живём, как будто он в гастрольном туре. Нет осознания, что его нет. Самое трудное — даты. Мой день рождения, 8 Марта, годовщины. Они будто триггеры», – отметила актриса.