«Как же это так?»: Мать певца Владимира Левкина до сих пор не оправилась от его смерти
Мать певца Владимира Левкина до сих пор не оправилась от его смерти
Мать бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слёз на церемонии открытия памятника на его могиле. Об этом пишет StarHit.
Мероприятие прошло 16 ноября на Троекуровском кладбище. Там присутствовали родные и близкие певца. Раиса Ивановна в трогательной речи призналась, что год спустя всё ещё не в силах принять утрату и поблагодарила всех, кто помнит и любит её сына.
«Я не могу прийти в себя до сих пор. Как же это так? Все это неправильно, неправильно», — сказала она.
Левкин скончался 17 ноября 2024 года в 57 лет. Причиной смерти стал отказ лёгкого на фоне застойной пневмонии. Долгое время артист боролся с раком лимфатической системы. Его уход стал тяжёлым ударом для семьи.
У Владимира остались две дочери.