«Как же это так?»: Мать певца Владимира Левкина до сих пор не оправилась от его смерти

16 ноября 2025, 18:02

Мать певца Владимира Левкина до сих пор не оправилась от его смерти

Владимир Левкин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Мать бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слёз на церемонии открытия памятника на его могиле. Об этом пишет StarHit.





Мероприятие прошло 16 ноября на Троекуровском кладбище. Там присутствовали родные и близкие певца. Раиса Ивановна в трогательной речи призналась, что год спустя всё ещё не в силах принять утрату и поблагодарила всех, кто помнит и любит её сына.





«Я не могу прийти в себя до сих пор. Как же это так? Все это неправильно, неправильно», — сказала она.