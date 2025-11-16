Достижения.рф

«Как же это так?»: Мать певца Владимира Левкина до сих пор не оправилась от его смерти

Владимир Левкин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Мать бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слёз на церемонии открытия памятника на его могиле. Об этом пишет StarHit.



Мероприятие прошло 16 ноября на Троекуровском кладбище. Там присутствовали родные и близкие певца. Раиса Ивановна в трогательной речи призналась, что год спустя всё ещё не в силах принять утрату и поблагодарила всех, кто помнит и любит её сына.

«Я не могу прийти в себя до сих пор. Как же это так? Все это неправильно, неправильно», — сказала она.

Левкин скончался 17 ноября 2024 года в 57 лет. Причиной смерти стал отказ лёгкого на фоне застойной пневмонии. Долгое время артист боролся с раком лимфатической системы. Его уход стал тяжёлым ударом для семьи.

У Владимира остались две дочери.
