«Не конец жизни»: Психоаналитик дала советы 66-летнему Диброву после его скандальных действий

23 июня 2026, 12:15

Психоаналитик Смолярчук: Диброву после всех событий нужно прекратить молодиться

Дмитрий Дибров (Фото: РИА НовостиКирилл Каллиников)

Скандальные новости с участием Дмитрия Диброва заставили общественность не только обсуждать моральный облик ведущего, но и задуматься о его психологическом состоянии. Ночные клубы, сложные перелом руки, побег из больницы — что руководит возрастным телеведущим?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» посоветовала Дмитрию Диброву успокоиться и прекратить отчаянные попытки казаться современным и модным, потому что это выглядит нелепо и даже опасно для здоровья.





«Причиной такого поведения является психологический слом из-за множества неудачных событий в жизни. Но лучше сосредоточиться на принятии нового этапа жизни. Шестьдесят шесть лет — это не конец, а начало новой мужской жизни, где нет маленьких детей, серьёзных обязательств. Это время утешения, успокоения, созерцания прекрасного. Важно перестать пытаться соответствовать молодёжным трендам, которые чужды его поколению», — сказала она.

«Вместо того, чтобы искать острых ощущений в сомнительных компаниях, Диброву стоит обратиться к людям с похожими ценностями. Он увидит, как вокруг него соберутся люди такие же рациональные, душевные, мыслящие, и непременно найдётся спутница. То есть нужно заниматься переосмыслением, а не эпатажем. Стоит оглянуться и посмотреть, кто остался рядом. И с этими людьми, не спеша, не вызывая смеха вокруг, двигаться по жизни дальше», — посоветовала Смолярчук.

«Мне его искренне жалко. Хочется по-человечески пожалеть, выходить пирожками, чтобы он успокоился», — резюмировала психоаналитик, призывая публику отнестись к ситуации с пониманием, а не с осуждением.