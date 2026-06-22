«Сильнейший внутренний конфликт»: Эксперт по лжи разоблачил личность Дмитрия Диброва и его странное поведение

22 июня 2026, 13:48

Профайлер Анищенко: Дибров ведет себя странно из-за внутреннего конфликта

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Вокруг личности известного телеведущего Дмитрия Диброва не прекращаются споры. В субботу вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводил время в клубе, где активно общался с молодыми женщинами и даже предложил одной из них отправиться с ним в загородный дом на Рублёвском шоссе. Однако веселье неожиданно закончилось: шоумен упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали перелом руки.





Несмотря на настояния врачей о необходимости оперативного лечения, телеведущий сбежал из больницы вместе с двумя женщинами из того самого ночного клуба. Вспоминая еще не забытое интервью с Валерией Кудрявцевой, где Дибров признается в любви своей жене и утверждает, что до сих пор ждет их воссоединения, создается ощущение обмана. Так ли на самом деле шоумен искренен в своих словах по поводу полного прощения и принятия, потому что сегодняшние действия говорят об обратном...



Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что, судя по отрывкам интервью, телеведущий готов принять назад свою экс-жену, но не готов простить.





«Он не то чтобы врет, но, я думаю, что не готов простить. Это видно по поведению в интервью: когда Кудрявцева задает ему вопрос про готовность простить, он сначала замирает, то есть не может прямо ответить на этот вопрос. У него есть желание согласиться с реальностью, но здесь он очень сильно задумывается. Сначала кивает головой, получается рассинхрон мимики, потом говорит. Это указывает на то, что он не готов простить измену с другим мужчиной, но готов принять ее обратно, если она придет», — сказал он.

«Во время интервью с Лерой он тоже не отвечает прямо, что любит Полину. Он сразу ушел в другую тему. И тут замечаю, что несколько раз его голова одергивается влево, это означает сомнение. То есть у него внутренний конфликт, связанный с унижением его, как мужчины, и желанием того, чтобы она вернулась. То есть он сам не верит в свои слова, что готов простить и не будет ни в чем упрекать», — отметил Анищенко.