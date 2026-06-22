22 июня 2026, 14:05

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Маш Милаш — российская блогер, певица, актриса и одна из самых узнаваемых интернет-знаменитостей своего поколения. Ее настоящее имя — Мария Алексеевна Камова. Широкую популярность она получила благодаря развлекательному контенту в социальных сетях, где снимала пранки, влоги, социальные эксперименты и ролики со случайными прохожими. Позднее девушка успешно реализовала себя в музыкальной индустрии под сценическим именем MILASH. 23 июня 2026 года ​ей исполняется 30 ​лет. О конфликтах ​и личной ​жизни Маш Милаш — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Маш Милаш: детство и юность Учеба, балет и первые шаги во взрослую жизнь Как Маш Милаш стала популярным блогером Музыкальная карьера MILASH Рост популярности и новые проекты Скандал с розыгрышем и обвинения в мошенничестве Участие в интернет-шоу и карьера в кино Личная жизнь Маш Милаш Конфликт с Эдвардом Билом Маш Милаш сегодня

Биография Маш Милаш: детство и юность

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Учеба, балет и первые шаги во взрослую жизнь

Как Маш Милаш стала популярным блогером

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Музыкальная карьера MILASH

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Рост популярности и новые проекты

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Скандал с розыгрышем и обвинения в мошенничестве

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Участие в интернет-шоу и карьера в кино

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Личная жизнь Маш Милаш

Конфликт с Эдвардом Билом

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

История со сталкерами

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

«Я думал, ты сама все сделаешь», — заявил тогда незнакомец.

Маш Милаш (фото: Instagram* / mash_milash_hub)

Маш Милаш сегодня