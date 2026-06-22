Скандал с Эдвардом Билом, обвинения в мошенничестве и связь с Дибровым: что известно о тайной жизни интернет-звезды Маш Милаш?
Маш Милаш — российская блогер, певица, актриса и одна из самых узнаваемых интернет-знаменитостей своего поколения. Ее настоящее имя — Мария Алексеевна Камова. Широкую популярность она получила благодаря развлекательному контенту в социальных сетях, где снимала пранки, влоги, социальные эксперименты и ролики со случайными прохожими. Позднее девушка успешно реализовала себя в музыкальной индустрии под сценическим именем MILASH. 23 июня 2026 года ей исполняется 30 лет. О конфликтах и личной жизни Маш Милаш — в материале «Радио 1».
Биография Маш Милаш: детство и юностьМария Камова родилась 23 июня 1996 года в Москве. Информация о семье блогера в открытых источниках отличается. Одни публикации утверждают, что ее родители работали в сфере образования, другие сообщают, что отец по профессии был электриком, а мать занималась швейным делом. Известно, что у Марии есть брат Дмитрий и сестра Маргарита.
Кроме того, в интернете встречаются сведения о возможном родстве Марии с советским писателем Борисом Камовым, известным произведениями об Аркадии Гайдаре. Подтверждения этой информации сама знаменитость не давала.
Будущая блогерша с ранних лет стремилась выделяться среди сверстников. Собственное имя ей казалось слишком распространенным, поскольку среди ее подруг было сразу несколько Маш, поэтому при знакомстве с новыми детьми она нередко представлялась другими именами, которые зачастую забывала уже на следующий день.
Учеба, балет и первые шаги во взрослую жизньСреднее образование Мария получила в московской школе № 1113. Благодаря высоким способностям к обучению она окончила школу экстерном. Важное место в ее детстве занимали занятия классическим балетом. Любовь к этому искусству девочке привила бабушка, которая поддерживала увлечение внучки танцами.
Получив аттестат, Камова рано начала самостоятельную жизнь. В 17 лет она поступила в московский Институт русского театра. Одновременно девушка решила самостоятельно обеспечивать себя финансово и, скрыв настоящий возраст, устроилась работать хореографом в стриптиз-клуб.
Как Маш Милаш стала популярным блогеромМечтая о широкой известности, Мария решила создать яркий сценический образ. Именно тогда появилось имя Маш Милаш, которое впоследствии стало узнаваемым брендом в российском интернете. Первое видео на YouTube-канале девушка опубликовала в октябре 2015 года. В дебютном ролике она рассказала зрителям десять фактов о себе и познакомила аудиторию со своим творчеством.
В дальнейшем блогер начала регулярно выпускать видеодневники. В своих роликах она рассказывала о студенческой жизни, вечеринках, отношениях между парнями и девушками, знакомстве со знаменитостями и обсуждала темы, вызывавшие интерес у молодежной аудитории.
Отдельное место в контенте Маш Милаш заняли розыгрыши, пранки и уличные эксперименты. Именно этот формат постепенно стал ее визитной карточкой и позволил привлечь широкую аудиторию.
Музыкальная карьера MILASHСтремясь расширить творческие возможности и привлечь новых подписчиков, Мария начала активно заниматься музыкой. Первое время она записывала кавер-версии популярных композиций известных исполнителей. В числе ее работ появились собственные интерпретации песен группы IOWA «Эта песня простая» и «Бьет бит», а также хита «Экспонат» группы «Ленинград».
В 2019 году Маш Милаш заявила поклонникам о намерении сосредоточиться преимущественно на музыкальном направлении и сократить количество блогерского контента. Полностью отказаться от видеоблога она не смогла, однако музыкальных публикаций действительно стало значительно больше. В этот период артистка записывала каверы на композиции DaniLeigh, Bhad Bhabie и Doja Cat.
Параллельно исполнительница начала выпускать собственные песни под псевдонимом MILASH. Среди первых популярных треков оказались композиции «Тик-так», «Дин-дон» и «Закрой рот».
Продолжая развиваться в музыкальной сфере, певица освоила рэп-направление и в 2019 году представила трек «Ветер перемен». В 2021 году в дискографии артистки появился дебютный мини-альбом «Шучу». В релиз вошли композиции HOT, Sber, «Шучу» и «30–40».
В том же году певица выпустила несколько совместных работ. Вместе с рэпером Сявой она записала композицию Anaconda, а в сотрудничестве с Марьяной Ро представила трек «Ямми». В 2022 году поклонники услышали совместную работу MILASH и Lil Glock 420 под названием «Жарко».
Следующим крупным этапом стал выпуск полноформатного альбома First Album в июле 2023 года. Пластинка объединила 13 композиций, выполненных в различных музыкальных направлениях — от R’n’B до virtual trap.
Рост популярности и новые проектыПо мере роста известности Маш Милаш начала регулярно появляться на популярных интернет-площадках и в развлекательных шоу. В мае 2024 года блогер стала гостьей выпуска подкаста «Кстати», который вышел на платформе VK Видео. Компанию Марии составила певица Нюша, а ведущими проекта выступили Денис Дорохов, Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.
Успехи интернет-звезды отметило и деловое сообщество. Маш Милаш вошла в число номинантов рейтинга Forbes «30 из 30» в категории «Новые медиа». Летом того же года певица выступила с концертом под открытым небом в Сургуте.
Скандал с розыгрышем и обвинения в мошенничествеОсенью 2024 года имя Маш Милаш оказалось в центре громкого скандала. В начале сентября подписчики блогера начали получать в Instagram* сообщения о розыгрыше, посвященном достижению отметки в 1,5 миллиона подписчиков. Пользователям обещали возможность выиграть три тысячи долларов.
Для участия предлагалось перейти по ссылке и оплатить комиссию. После перевода средств многие поклонники так и не получили обещанный приз. Когда попытки связаться с организаторами конкурса не принесли результата, некоторые участники обратились в полицию. По информации СМИ, общий ущерб мог составить около миллиона рублей.
Сама Маш Милаш категорически отрицала причастность к произошедшему. По словам блогера, мошенники получили доступ к ее аккаунту и использовали его для проведения фальшивой акции. Камова заявила, что также стала жертвой злоумышленников и обратилась в правоохранительные органы.
Участие в интернет-шоу и карьера в киноВ конце 2024 года Мария приняла участие в проекте Дмитрия Диброва «Сессия». Во время беседы она откровенно рассказала о детстве, отношениях с родителями, пережитом опыте абьюзивных отношений и последствиях эмоциональной травмы для дальнейшего восприятия мужчин. Завершился выпуск исполнением песни «Не такая».
Летом 2025 года интернет-знаменитость вновь появилась в юмористическом проекте. Она стала участницей шоу «Токсики», где отвечала на провокационные вопросы Артема Винокура и Ильи Соболева.
Помимо блогинга и музыки, Мария пробует себя в актерской профессии. Она появлялась в эпизодических ролях нескольких популярных сериалов. После продолжительного перерыва артистка получила одну из центральных ролей в проекте «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Картина стала наиболее заметной актерской работой Маш Милаш на сегодняшний день.
Личная жизнь Маш МилашПервый серьезный роман начался у Марии в 16-летнем возрасте. Избранник оказался значительно старше девушки. По словам блогера, мужчина окружал ее вниманием, одаривал дорогими подарками и заботой, однако одновременно проявлял признаки абьюзивного поведения. Молодой человек регулярно критиковал внешность возлюбленной и формировал у нее комплексы.
Позже Мария признавалась, что после расставания ей пришлось долго восстанавливать самооценку и избавляться от последствий полученной психологической травмы. Сейчас певица не состоит в браке и не воспитывает детей.
Конфликт с Эдвардом БиломВ 2017 году Маш Милаш во время интернет-батла «Ветер перемен» познакомилась с Эдвардом Билом. Более опытный коллега предложил начинающей исполнительнице помощь в развитии музыкальной карьеры и пригласил ее в Санкт-Петербург для совместной записи песни.
Работа над треком так и не состоялась. Однако Бил продолжал проявлять внимание к Марии и однажды даже отвез ее домой на автомобиле. Романтический интерес со стороны блогера девушка не поддержала. После этого между ними возник серьезный конфликт.
По словам Марии, во время ссоры Эдвард Бил оскорблял ее и даже уничтожил ее водительские права. В ответ Камова опубликовала видео, в котором рассказала подписчикам собственную версию произошедшего. Позднее конфликт продолжился. Скандальный блогер преследовал Милаш и заявлял, что готов оставить супругу ради отношений с ней.
История со сталкерами
Конфликт с Эдвардом Билом оказался не единственным случаем навязчивого внимания в жизни блогера. Мария неоднократно рассказывала подписчикам о столкновениях со сталкерами.
Одна из таких историй получила широкую огласку в декабре 2025 года. Во время завтрака в кафе рядом с домом к знаменитости подсел незнакомый мужчина. Несмотря на явное нежелание блогера общаться, он настойчиво пытался завязать разговор.
В ходе беседы Мария вспомнила, что уже встречала этого человека примерно полгода назад. Тогда поклонник вычислил район ее проживания по опубликованным видеороликам и специально приехал на встречу.
Во время первой встречи мужчина прямо заявил, что хочет строить с блогером романтические отношения. Камова спокойно объяснила, что не заинтересована в таком развитии событий. Однако спустя несколько месяцев поклонник вновь прилетел к ней из другого города.
«Я думал, ты сама все сделаешь», — заявил тогда незнакомец.В ответ знаменитость посоветовала поклоннику обратить внимание на девушек, которые проявляют к нему интерес и живут в одном городе с ним. Позже блогер рассказала, что после публикации этой истории получила множество сообщений от девушек, которые также сталкивались с преследованием.
По словам Марии, подобные ситуации нельзя считать романтичными или забавными. Она подчеркивала, что многие сталкеры не воспринимают отказ всерьез и продолжают верить в существование неких «судьбоносных отношений». Блогер призналась, что пока не знает универсального способа защитить себя от подобного поведения и помочь другим девушкам избежать аналогичных проблем.
Маш Милаш сегодняСегодня Маш Милаш продолжает активно развивать карьеру сразу в нескольких направлениях. Она ведет блоги на различных площадках, записывает новую музыку, участвует в популярных шоу, занимается актерской деятельностью и поддерживает постоянный контакт со своей многомиллионной аудиторией.
Отдельной особенностью образа Марии остается ее открытость к новым знакомствам. Блогер неоднократно рассказывала, что может легко заговорить с незнакомым человеком в самолете, магазине или прямо на улице. Именно способность свободно общаться с людьми стала основой многих ее популярных роликов и одной из главных причин успеха в интернете.