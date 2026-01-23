Не любила себя и сделала пластическую операцию: творческий путь и личная жизнь звезды «Студии СОЮЗ» Елены Гущиной
Елена Гущина, известная зрителям под сценическим именем Лёля, — российская певица, актриса, телеведущая и одна из самых заметных участниц команды КВН «Союз». Артистка получила широкую известность благодаря сильному вокалу, сценическому обаянию и работе в музыкально-юмористическом проекте «Студия СОЮЗ» на ТНТ. 24 января ей исполняется 43 года. О том, как развивался ее творческий путь, что известно о ее личной жизни и как она живет сегодня, — в материале «Радио 1»
Биография Елены Гущиной: ранние годы и происхождениеЕлена Николаевна Гущина родилась 24 января 1983 года в Уфе. Детство будущей звезды прошло в Нижневартовске. Именно поэтому сама артистка часто называет себя «уроженкой Сибири». Поклонники не раз отмечали её характерные восточные черты, однако вопрос о национальности артистки остаётся без точного ответа.
О школьных и подростковых годах Елены известно немного. Позднее артистка признавалась, что в юности испытывала недовольство своей внешностью — ей казалось, что волосы торчат, глаза узкие, брови асимметричные, а фигура далека от идеала.
«"Кто меня такую полюбит?!" Самая частая мысль той девочки», — вспоминала она.По словам Гущиной, эти переживания сопровождали её долгие годы. Спустя время она говорила, что если бы в молодости принимала себя так же, как сейчас, то на фоне её самооценки «Бейонсе курила бы в сторонке».
Музыкальные интересы и семейное влияниеЕщё до начала карьеры Гущина обожала поп-группу Backstreet Boys, а также любила петь и играть на музыкальных инструментах. Она освоила фортепиано и бубен. Родители Елены профессионально занимались музыкой и уделяли много внимания развитию её способностей. Однако, как отмечала сама артистка, на полноценную академическую подготовку у неё не хватило терпения — судьба направила её в другое творческое русло.
Спорт, образование и разносторонностьПомимо музыкальной школы, Елена посещала занятия по боевым искусствам. Её разносторонность подтверждает и впечатляющий образовательный список: артистка имеет три высших образования. Первым стал диплом юриста, полученный в Тюменском государственном университете.
Позже Гущина решила получить режиссёрское образование и закончила Тюменский институт культуры. В 2014 году она дополнила своё портфолио магистратурой по журналистике в Нижневартовском университете.
Начало творческого пути и КВНШирокая аудитория впервые узнала о Гущиной благодаря КВН. Уже на первом курсе юрфака она стала участницей команды «Сборная ХМАО — Югра». Инициаторами выступлений стали студенты, решившие представлять свой вуз в различных лигах. Команда активно участвовала в Евролигах и проектах АМиК.
Позднее Елену пригласили в коллектив «Союз» — по словам участников, из-за её яркого вокала. За несколько сезонов студенческая команда выросла в профессиональный коллектив, известный нестандартным музыкальным стилем и смелым юмором. Гущина стала одной из ключевых фигур «Союза», а её музыкальные номера с Айдаром Гараевым и Артёмом Муратовым стали визитной карточкой команды.
Елена Гущина в «Студии СОЮЗ»В 2017 году Елена вместе с коллегами запустила проект «Студия СОЮЗ» на ТНТ. Идея программы возникла во время гастролей. Концепция заключалась в ироничном взгляде на российскую эстраду: гости отвечали на каверзные вопросы, исполняли переделанные песни и участвовали в юмористических заданиях. Девиз шоу звучал провокационно: «Чем хуже русская попса, тем интереснее».
Среди гостей передачи были Ольга Бузова, Егор Крид, Мигель, Екатерина Варнава, Юлия Ахмедова, Тимати, Ёлка и другие медийные артисты.
Другие телевизионные проектыПараллельно со «Студией СОЮЗ» Гущина появлялась и в других форматах:
- в 2014 году участвовала в проекте НТВ «Большая перемена», где выступила в образе Жанны Фриске;
- в 2020 году снялась в сериале-альманахе «#Счастьеесть», играя одну из ролей в составе актёрского ансамбля;
- осенью 2021 года вместе с Екатериной Моргуновой и Ксенией Корневой запустила YouTube-проект «Я же говорила шоу»;
- в октябре 2021 года участвовала в проекте ТНТ «Игра» в составе команды «Союз»;
- в 2022 году появилась в шоу «Модные игры» на ТНТ и продолжила развивать интернет-контент.
Переход в YouTube и экспериментальные шоуВ 2022 году телевидение перестало быть основным полем деятельности Гущиной. Вместе с коллегами она перезапустила «Я же говорила шоу» уже на YouTube. Концепция — беседа женщин с известными мужчинами о женской логике и поведении — стала необычным форматом для российского сегмента платформы.
«Хотелось легкого разговора с противоположным полом, без драм, криков и истерик, потому что нормально разговаривать с нами, бабами, не то что можно, а нужно! Получилось или нет — решать вам», — писала она.Первые выпуски собирали сотни тысяч просмотров, но позднее аудитория стала уменьшаться, и просмотры опускались до 10 тысяч.
Помимо этого, артистка сыграла эпизодическую роль в римейке «Иван Васильевич меняет профессию», участвовала в проекте «Карточки» от Slow Slow Cow (2023) и появлялась в рубрике «Плохие шутки» вместе с бывшими коллегами по КВН.
Возвращение в большой юмор: шоу «Звезды»Весной 2024 года Елена снова вышла на ТВ вместе с командой «Союз» в проекте «Звезды» на канале НТВ. Это был перезапуск формата «Концерты», но уже в формате состязания. К командам прикреплялись знаменитости шоу-бизнеса: Гущиной и её коллегам помогал Александр Ревва. Победить коллективу не удалось, однако проект вновь усилил интерес к команде.
Личная жизнь Елены Гущиной: семья, любовь и поддержкаЕлена Гущина счастлива в семейной жизни. С будущим супругом Сергеем Петиновым она познакомилась ещё в молодости — встреча произошла в Нижневартовске на городской лиге КВН в 2002–2003 годах. Сначала между ними сложилась дружба: молодые люди вместе собирали сборную КВН Нижневартовска, после чего отправились в Ханты-Мансийск на Северную лигу. Постепенно общение начало выходить за пределы выступлений.
Летом Елена и Сергей вдвоём улетели в Болгарию, в студенческий лагерь Helios. Там они проводили много времени вместе: гуляли, ходили на дискотеки, наслаждались морским курортом. Именно в Болгарии дружба переросла в романтические отношения. Через две недели после возвращения Гущина переехала к Петинову, и пара начала совместную жизнь.
Предложение руки и сердца Сергей сделал на одном из мероприятий, посвящённых 8 Марта. Это произошло в актовом зале, полном гостей, что сделало момент особенно запоминающимся. Свадьба пары стала красивым и трогательным событием, оставившим яркие впечатления.
Рождение сына и материнство
В 2013 году в семье появился сын Мирон. Артистка быстро восстановила форму — на это ушло всего три недели, чему, по её словам, способствовали генетические особенности и рацион питания, рассчитанный для кормящих матерей.
Гущина следила за весом с помощью своего «контрольного» платья красного цвета, хорошо знакомого поклонникам «Союза»: если платье сидело идеально, значит всё в порядке. В дальнейшем телеведущая перешла на кето-диету.
О сыне Елена говорит с особой теплотой. В социальных сетях она называла Мирона «лучшим другом», «идеальным компаньоном для путешествий», «прекрасным домашним фотографом» и «домашним стендапером». В одном из постов артистка писала, что даже не представляет, с каким трудом сможет когда-либо «отпустить» сына, пока же она наслаждается временем, проведённым рядом.
Мирон родился уже в Москве. Хотя Елена и её семья сохраняют привязанность к Нижневартовску, с годами им захотелось большей динамики и возможностей. По словам артистки, они с мужем решили попробовать жить в столице, понимая, что при необходимости всегда смогут найти более спокойный город. Москва приняла семью дружелюбно, и Гущины остались довольны переездом.
В мае 2023 года артистка опубликовала видео, где Мирон ведёт своё первое детское мероприятие. Гущина прокомментировала ролик с иронией, написав, что теперь они работают в дуэте и готовы проводить всё — «от гендер-пати до свадеб несовершеннолетних попугаев», подчёркивая, что услуги их тандема «недешёвые».
Елена Гущина сегодняСегодня Елена продолжает активно заниматься творчеством и делится новостями о новых работах. В феврале 2025 года она анонсировала скорую премьеру авторской песни, сообщив об этом в характерной для неё шутливой манере: артистка отметила, что трек пригодится «для караоке, где девчата смогут от души петь». В публикации Гущина предстала в новом образе — с длинными волнистыми светлыми волосами, что привлекло внимание подписчиков.
В июне артистка сделала пластическую операцию. По её словам, долгое время она не решалась на радикальные меры, однако затем всё же приняла решение сделать круговую блефаропластику, чтобы выглядеть моложе.
Елена Гущина известна честным отношением к себе и умением шутить над собственными особенностями. Она открыто признаётся, что у неё есть недостатки. Среди них артистка упоминает привычку ругаться матом, нелюбовь к опозданиям, настороженное отношение к новым знакомствам и упрямый характер. При этом зрители и подписчики отмечают её самоиронию и эмоциональную честность — качества, благодаря которым Гущина остаётся близкой и понятной аудитории.