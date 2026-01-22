Достижения.рф

«Одна туса — минус два килограмма»: Слава отправилась на Бали после расставания

Слава рассказала, как поддерживает форму без спортзала
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

45-летняя певица Слава решила пережить расставание с Анатолием Данилицким, устроив себе отдых на Бали. Об этом она сообщила в своём блоге.



Артистка наслаждается солнечными пляжами и яркой атмосферой острова, а также не забывает делиться впечатлениями с подписчиками. Кроме того, Слава раскрыла секрет поддержания формы.

«Ну нафиг эти скучнейшие спортзалы. Одна туса — минус два килограмма», — заявила она, намекая на активный отдых и насыщенную социальную жизнь как альтернативу тренировкам.
Во время поездки певица также погрузилась в воспоминания о бывшем возлюбленном, которого ранее обвиняла в изменах, но теперь сосредоточена на себе и собственных впечатлениях.
