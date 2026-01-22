«Одна туса — минус два килограмма»: Слава отправилась на Бали после расставания
Слава рассказала, как поддерживает форму без спортзала
45-летняя певица Слава решила пережить расставание с Анатолием Данилицким, устроив себе отдых на Бали. Об этом она сообщила в своём блоге.
Артистка наслаждается солнечными пляжами и яркой атмосферой острова, а также не забывает делиться впечатлениями с подписчиками. Кроме того, Слава раскрыла секрет поддержания формы.
«Ну нафиг эти скучнейшие спортзалы. Одна туса — минус два килограмма», — заявила она, намекая на активный отдых и насыщенную социальную жизнь как альтернативу тренировкам.Во время поездки певица также погрузилась в воспоминания о бывшем возлюбленном, которого ранее обвиняла в изменах, но теперь сосредоточена на себе и собственных впечатлениях.