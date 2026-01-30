Судьба Александра Пороховщикова, словно злой гений, преследовала его с самого рождения и до последнего вздоха. Даже после смерти имя актера продолжает окутывать клубок тайн и интриг. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Зима 1939 года стала началом сложной истории. Молодая студентка ГИТИСа, Галина Пороховщикова, в свои 17 лет становится матерью. Она выходит замуж за врача Шалву Барабадзе, но дает своему ребенку фамилию Пороховщиков. Война, как беспощадный каток, раздавила семью. Отец Галины был арестован и расстрелян как шпион, а остальные оказалась в сибирской ссылке. Вернувшийся с фронта муж обнаружил, что женщина уже замужем за другим и живет в Магнитогорске. Сыну внушают, что его настоящий отец — предатель, бросивший семью в трудную минуту.
Отчим и тайны
Второй муж Галины, военный архитектор Михаил Дудин, усыновляет Александра и дарит ему свою фамилию. Мальчик любит отчима, но осознает, что тот не его родной отец. В 1960 году семья возвращается в Москву, но правда о прошлом продолжает оставаться миной замедленного действия. Шалва Барабадзе не участвует в воспитании сына, артист не стремится к общению с ним, веря матери и считая родственника предателем. Но незадолго до своей смерти мама оставляет письмо, открывающее страшную тайну: настоящим отцом знаменитости является грузинский скрипач Шота Шанидзе.
Стремление к славе
Александр боготворил матушку и беспрекословно следовал советам, которые она ему давала. С ее одобрения он поступил в медицинский институт, но затем, движимый жаждой славы, стал актером. Галина поддерживала его решение вернуть фамилию Пороховщиков и поступить в театральный.
Личная жизнь Александра Пороховщикова
В 1991 году, в честь матери, артист открыл собственную студию и снял фильм «Цензуру к памяти не допускаю». Несмотря на талант и успех, личная жизнь мужчины долго не складывалась. Он искал женщину, похожую на свою родственницу.
«Не могу найти женщину, похожую на мою мать», — говорил актер.
Встреча с Ириной и смерть матери
Однако любовь нашла его. В зрелом возрасте он встретил юную костюмершу Ирину Жукову. Мать была против их отношений, но болезнь сблизила женщин. Невестка заботилась о Галине, и та в конце концов приняла ее. Спустя 12 лет Александр и его спутница поженились. Смерть матушки в 1997 году стала для Пороховщикова настоящей катастрофой. В 58 лет он чувствовал себя осиротевшим ребенком, искал у нее совета даже во сне. На похоронах отрезал прядь ее волос и задумался о безумной идее — клонировать женщину. Александр мечтал получить точную копию и воспитать ее как свою дочь. Жена поддерживала его в этом безумии. Они поехали в Южную Корею, но столкнулись с юридическими ограничениями и финансовыми трудностями.
Здоровье, наследство и смерть
К концу жизни здоровье Пороховщикова ухудшилось из-за диабета, он скончался. После его смерти началась борьба за наследство в два миллиона долларов. У актера не оказалось прямых наследников, а завещания были запутанными. В итоге имущество, кроме старинного особняка, досталось двоюродному брату Шалве Барабадзе, но генетическая экспертиза показала, что он не является родственником Пороховщикова. Вместо этого ДНК Шато Шанидзе, предполагаемого брата, совпало с ДНК актера. Родственники пытались возобновить дело, но к тому времени Барабадзе уже скончался, а его сын распродал имущество. Особняк в Староконюшенном переулке остается закрытым и охраняемым. Ирина, не выдержав горя от утраты мужа, покончила с собой, оставив записку о своей невыносимой боли. Ходили слухи о загадочном звонке, предсказавшем её судьбу, но его источник остался неизвестным.