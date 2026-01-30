«Почти голая и без вкуса»: Ханде Эрчел разнесли за выходы в Париже
Ханде Эрчел оказалась в центре модного скандала после появления на Парижской неделе моды. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» посетила показы Elie Saab и Valentino, однако вместо восторгов её выходы вызвали волну критики — причём сразу с двух сторон.
Первый образ, в котором актриса появилась на показе Elie Saab, турецкая публика сочла слишком откровенным. Почти «голый» наряд вызвал шквал негатива на родине Эрчел: актрису обвинили в излишней провокационности и неуместной демонстративности.
Со вторым луком, выбранным для Valentino, ситуация оказалась не лучше — на этот раз недовольство выразило уже модное сообщество. В адрес Ханде посыпались обвинения в отсутствии вкуса, пошлости, неудачном подборе аксессуаров и обуви, а также в «провинциальном» стиле, который, по мнению критиков, не вяжется с Парижской неделей моды.
Впрочем, как это часто бывает, мнения разделились — одни считают, что Эрчел выглядит эффектно и уверенно, другие уверены: эксперимент не удался.
