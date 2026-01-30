«Почти голая и без вкуса»: Ханде Эрчел разнесли за выходы в Париже

30 января 2026, 13:03

Образы актрисы Ханде Эрчел на Неделе моды в Париже раскритиковали

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Ханде Эрчел оказалась в центре модного скандала после появления на Парижской неделе моды. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» посетила показы Elie Saab и Valentino, однако вместо восторгов её выходы вызвали волну критики — причём сразу с двух сторон.