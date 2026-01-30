«Она уже всё решила»: Кайли Дженнер считает Тимоти Шаламе своим мужем

30 января 2026, 14:07

Инсайдеры заговорили о скорой помолвке Шаламе и Дженнер

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

На фоне обсуждений чужих помолвок Кайли Дженнер, похоже, тоже задумалась о следующем шаге в личной жизни. После трёх лет отношений с Тимоти Шаламе тема свадьбы в паре снова всплыла — и, судя по всему, инициатива исходит именно от Кайли.





Хотя со сцены актёр ограничился лишь лаконичным «I love you», за кулисами, по словам инсайдеров, разговоры идут куда серьёзнее. Источники US Weekly утверждают, что пара обсуждала помолвку уже в этом году.





«У них всё очень серьёзно. Кайли явно ведёт эту историю, и Тимоти такой формат вполне устраивает. Между ними сложился удачный баланс, и он работает», — отмечают инсайдеры.