22 декабря 2025, 13:34

Наталья Фатеева (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

Одной из главных красавиц советского экрана, ставшей символом эпохи, Наталье Фатеевой 23 декабря исполняется 91 год. Ее лицо и проникновенный голос знакомы миллионам по легендарным картинам «Три плюс два», «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя». Однако за сиянием кинозвезды десятилетиями скрывалась история, полная скандальных разводов, судебных тяжб и полного разрыва с собственными детьми, в которой театральные подмостки стали единственным убежищем от жизненных драм. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Становление «советской Лиз Тейлор» Личная жизнь Фатеевой: ревность и измены Натянутые отношения с детьми Одиночество как выбор: кошки, болезни и горькие размышления



Становление «советской Лиз Тейлор»

Наталья Фатеева (Фото: скриншот к/ф «Джентльмены удачи»)

«Моя яркая внешность не подходила для этой страны», — сетовала актриса.

Личная жизнь Фатеевой: ревность и измены

Борис Егоров (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях»)

«Очень долго не решалась расстаться с Басовым, он душу мою привязал к себе, так меня мучил в последнее время», — вспоминала Фатеева в эфире одной из программ на федеральном канале.

Натянутые отношения с детьми

Владимир Басов-младший (Фото: скриншот т/п «Пусть говорят»)

«Мы с сестрой ей никогда не были нужны. Ни в детстве, ни сейчас. Так же как и внуки», — резюмировал сын актрисы в интервью KP.ru.

Одиночество как выбор: кошки, болезни и горькие размышления

Наталья Фатеева (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!»)

«Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала. И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам!».

«Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми? Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг. Я свою жизнь не могу назвать счастливой!».