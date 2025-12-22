«Не могу назвать счастливой»: болезни, одинокая старость и бездомные кошки. Как сейчас живет звезда «Три плюс два» Наталья Фатеева?
Одной из главных красавиц советского экрана, ставшей символом эпохи, Наталье Фатеевой 23 декабря исполняется 91 год. Ее лицо и проникновенный голос знакомы миллионам по легендарным картинам «Три плюс два», «Джентльмены удачи» и «Место встречи изменить нельзя». Однако за сиянием кинозвезды десятилетиями скрывалась история, полная скандальных разводов, судебных тяжб и полного разрыва с собственными детьми, в которой театральные подмостки стали единственным убежищем от жизненных драм. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Становление «советской Лиз Тейлор»Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове в семье военного и директора модного ателье. Еще в школе она столкнулась с первыми преградами. В драматический кружок ее не взяли из-за высокого роста. Однако целеустремленная Наталья поступила в Харьковский театральный институт, где, отлично сдавая экзамены, одновременно начала работать ведущей на местном телевидении.
В 1954 году произошла загадочная история: прилежную студентку Фатееву внезапно отчислили. Этот удар судьбы актриса позже назвала счастливым исключением, подтолкнувшим ее к переезду в Москву. Там произошло невероятное: она поступила во ВГИК сразу на четвертый курс, в мастерскую к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Ее дебютом в кино стала роль в фильме «Есть такой парень» (1956).
«Моя яркая внешность не подходила для этой страны», — сетовала актриса.
Действительно, ей приходилось доказывать, что за красотой скрывается серьезный талант, и браться за любые, даже небольшие роли, когда не было крупных предложений. Настоящая всенародная слава пришла после лирической комедии «Три плюс два» (1963). Ее героиня Зоя, дрессировщица тигров, полюбилась миллионам зрителей. На съемках она сама, без дублерши, заходила в клетку к хищникам, но эти моменты не вошли в картину, так как в кадр попала рука укротителя. Позже были культовые роли дочери профессора в «Джентльменах удачи» и соседки Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя».
Личная жизнь Фатеевой: ревность и изменыЛичная жизнь Фатеевой напоминала драматический сериал. Актриса признавалась, что ее браки строились по схеме «три года любишь, два — терпишь». В 19 лет она вышла замуж за однокурсника Леонида Тарабаринова, но брак быстро распался.
Настоящей страстью стал союз с прославленным режиссером Владимиром Басовым, который, будучи женатым, ради Фатеевой ушел из семьи. В 1959 году у пары родился сын Владимир. Однако брак превратился в кошмар из-за алкоголизма и патологической ревности супруга.
«Очень долго не решалась расстаться с Басовым, он душу мою привязал к себе, так меня мучил в последнее время», — вспоминала Фатеева в эфире одной из программ на федеральном канале.
После развода Басов, по ее словам, пытался навредить ее карьере и не видел сына десять лет, хотя они жили на одной улице.
Следующим мужем стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров. Этот брак, в котором родилась дочь Наталья (1969), закончился громким скандалом. Егоров, по версии Фатеевой, ушел к ее коллеге и «заклятой подруге» Наталье Кустинской. Причем космонавт сомневался в своем отцовстве, что стало причиной полного разрыва с дочерью.
Натянутые отношения с детьмиСамым болезненным и неприглядным скандалом в жизни Фатеевой стал полный разрыв отношений с детьми. Актриса всегда ставила карьеру во главу угла. Сына Володю отправили к бабушке и дедушке в Харьков, и мальчик рос, практически не видя родителей. Позже Фатеева забрала сына в Москву и определила его в школу-интернат. По воспоминаниям Владимира Басова-младшего, всех детей забирали на выходные, кроме него.
Еще более драматичной оказалась судьба дочери Натальи, которая в 16 лет забеременела. Актриса после рождения внука требовала отдать ребёнка в дом малютки, несмотря на предупреждения медиков о его слабом здоровье и высоком риске смерти. В итоге мальчика усыновили родители отца.
Кульминацией стала скандальная история с квартирой. Когда сын предложил разменять просторную пятикомнатную квартиру, оставшуюся после брака с Егоровым, актриса выгнала его. Владимир Басов-младший публично заявлял, что мать уговорила бабушку обменять харьковскую квартиру на московскую, после чего провела родственный обмен. В результате он с женой оказался в маленькой квартире на окраине.
Когда у Фатеевой были проблемы со здоровьем, брат с сестрой вместе ухаживали за своей родительницей. Но как только ей стало лучше, актриса прогнала обоих. Сегодня она предпочитает получать помощь от совершенно чужих людей.
«Мы с сестрой ей никогда не были нужны. Ни в детстве, ни сейчас. Так же как и внуки», — резюмировал сын актрисы в интервью KP.ru.
Одиночество как выбор: кошки, болезни и горькие размышленияСегодня Наталья Фатеева ведет закрытый образ жизни. Актриса перенесла шесть операций на ногах, включая замену суставов, но из-за врачебной ошибки и инфекции вынуждена ходить на костылях, что сильно ограничивает ее передвижения. В декабре 2024 года она сломала ключицу во время физкультуры, что еще больше усугубило ее состояние. Несмотря на слухи, Фатеева опровергает серьезные проблемы, заявляя, что живет полной жизнью без свободного времени.
Звезда кино прибывает не в полном одиночестве. Ее верными спутниками стали две кошки, которых она подобрала на улице. Кроме того, актриса заботится об уличных мурлыках, о чем родственники артистки рассказали изданию «Откровения звезд»:
«Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала. И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам!».
Дети и внуки, которых она так и не приняла, остались по другую сторону баррикад. В быту артистке помогают сиделки. В феврале 2025 года Фатеева обвинила работницу патронажного агентства в краже. Женщина сняла 40 тысяч рублей с ее карты, а позже украла еще 30 тысяч из сумки, после чего скрылась. Актриса позвонила в программу Андрея Малахова за помощью, назвав сиделку «страшным человеком» и отметив ее грубость.
В интервью изданию «Абзац» Наталья Фатеева высказывала мрачные мысли о жизни в целом:
«Я не видела счастливых в нашей стране. Если вы видели, расскажите о них. Как люди умудряются в такой стране быть счастливыми? Это какие-то особые способности не замечать того, что происходит вокруг. Я свою жизнь не могу назвать счастливой!».