Валя Карнавал впервые опубликовала кадры с Аргишти Эвояном на фоне слухов о романе
Валя Карнавал продолжает намекать на романтические отношения с 29-летним предпринимателем Аргишти Эвояном. В ее официальном VK сообществе опубликовали новое видео, на котором пара вновь появилась вместе.
В коротком ролике блогерша смотрит в камеру, время от времени поглядывая в сторону Эвояна и наклоняясь к нему. Сам Аргишти, судя по всему, сидит за рулем автомобиля.
«Что б такого сделать, чтобы в конце года офигели все», — подписала звезда к видео.В ноябре Карнавал выкладывала фотографию в свадебном платье, на безымянном пальце у нее сверкало обручальное кольцо. Пояснений звезда не дала, что вызвало бурную реакцию среди поклонников.
По информации издания «Super.ru» Аргишти Эвоян является выпускником экономического факультета МГУ и совладельцем сети кафе «Чистая Линия». Он достаточно непубличный человек. В прошлом состоял в браке, который был расторгнут в 2023 году по инициативе супруги.