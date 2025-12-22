Валя Карнавал впервые опубликовала кадры с Аргишти Эвояном на фоне слухов о романе

22 декабря 2025, 02:46

Валя Карнавал (Фото: Telegram @valya_karnoval_85)

Валя Карнавал продолжает намекать на романтические отношения с 29-летним предпринимателем Аргишти Эвояном. В ее официальном VK сообществе опубликовали новое видео, на котором пара вновь появилась вместе.





В коротком ролике блогерша смотрит в камеру, время от времени поглядывая в сторону Эвояна и наклоняясь к нему. Сам Аргишти, судя по всему, сидит за рулем автомобиля.





«Что б такого сделать, чтобы в конце года офигели все», — подписала звезда к видео.