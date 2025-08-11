«Не могу остановиться»: Истории МакSим, Билана, ведущей «Спокойной ночи, малыши» и других звезд — откровенно о зависимостях

11 августа 2025, 15:55

Дима Билан (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Алкогольная зависимость — это серьезная проблема, которая затрагивает не только обычных людей, но и известных личностей. Некоторые российские звезды смогли преодолеть свои трудности и вернуться к нормальной жизни, вдохновляя других на борьбу с зависимостями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дана Борисова: от падения к восстановлению МакSим: духовная сила и возвращение к жизни Анастасия Волочкова о своей борьбе с алкоголем Победа Екатерины Варнавы Дима Билан открыто рассказал о борьбе с алкоголизмом Лариса Гузеева о своей борьбе с алкоголизмом и изменении жизни Татьяна Судец: Как борьба с алкоголизмом привела к потере и осознанию

Дана Борисова: от падения к восстановлению

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)



МакSим: духовная сила и возвращение к жизни

«В моём случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, но ничего не действовало. Пока вы так думаете, значит, вы ещё не на дне», — рассказала она.

МакSим (Фото: Instagram* @maksimartist)



Анастасия Волочкова о своей борьбе с алкоголем

«Я могу вполне обходиться без алкоголя. Хочу — пью своё просекко, хочу — не пью. У меня нет постоянного влечения к спиртному, потому что если бы оно было, я бы не смогла танцевать в балетном зале», — заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)



Победа Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* @kativarnava)



Дима Билан открыто рассказал о борьбе с алкоголизмом

«Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю», — откровенно заявил Билан.

Дима Билан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)



Лариса Гузеева о своей борьбе с алкоголизмом и изменении жизни

«Я на себя в зеркало не могла смотреть. Я сама себя на это дно опустила. Если пить — значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего», — призналась Лариса в одном из выпусков шоу.

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)



Татьяна Судец: Как борьба с алкоголизмом привела к потере и осознанию