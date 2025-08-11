«Не могу остановиться»: Истории МакSим, Билана, ведущей «Спокойной ночи, малыши» и других звезд — откровенно о зависимостях
Алкогольная зависимость — это серьезная проблема, которая затрагивает не только обычных людей, но и известных личностей. Некоторые российские звезды смогли преодолеть свои трудности и вернуться к нормальной жизни, вдохновляя других на борьбу с зависимостями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дана Борисова: от падения к восстановлениюТелеведущая Дана Борисова в свое время стала одним из самых обсуждаемых персонажей в СМИ из-за своих проблем с алкоголем. После расставания с любимым мужчиной и отцом своей дочери, она начала злоупотреблять спиртным и наркотиками. Публичные выходки телеведущей не остались незамеченными, и вскоре разговоры о её зависимости стали постоянными в ток-шоу и новостях. Дана осознала, что самостоятельно справиться с зависимостью ей не удастся. Она приняла решение лечь в закрытый реабилитационный центр, где провела восемь месяцев на пути к выздоровлению. Сегодня Дана ведет здоровый образ жизни и даже выпустила книгу о своем пути к свободе от зависимости, вдохновляя других на борьбу с подобными проблемами.
МакSим: духовная сила и возвращение к жизниПевица МакSим также открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Летом 2023 года она призналась в социальных сетях, что долгое время страдала от этой проблемы. Её случаи появления на сцене в нетрезвом состоянии стали общественным достоянием, но именно это заставило её обратиться за помощью.
«В моём случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, но ничего не действовало. Пока вы так думаете, значит, вы ещё не на дне», — рассказала она.
Признание своей уязвимости стало для неё ключевым моментом на пути к выздоровлению. После того как МакSим смогла победить свою зависимость, к ней вернулась популярность. Она вновь начала выступать на концертах и появляться на стадионе «Спартака», где поет свою знаменитую песню «Знаешь ли ты», ставшую неофициальным гимном футбольного клуба.
Анастасия Волочкова о своей борьбе с алкоголемВпервые танцовщицу Анастасию Волочкову заподозрили в злоупотреблении алкоголем в 2019 году. Она не раз давала интервью и появлялась на публике в состоянии, которое напоминало опьянение. Балерина утверждала, что была не пьяна, а просто сильно уставшей.
«Я могу вполне обходиться без алкоголя. Хочу — пью своё просекко, хочу — не пью. У меня нет постоянного влечения к спиртному, потому что если бы оно было, я бы не смогла танцевать в балетном зале», — заявила Волочкова.
Тем не менее, изменения во внешности некогда известной балерины многие поклонники связывают именно с возможными злоупотреблениями.
Победа Екатерины ВарнавыАктриса и юмористка Екатерина Варнава рассказала о сложном периоде в своей жизни, когда она столкнулась с бытовым алкоголизмом после потери работы. В поисках спокойствия она начала ежедневно пить вино, что привело к набору веса на 25 килограммов. Признав свои проблемы, Варнава обратилась к психотерапевту и смогла преодолеть трудности.
Дима Билан открыто рассказал о борьбе с алкоголизмомКонцерты Димы Билана в Казахстане и Самаре вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Певец вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, что стало предметом критики и обсуждения среди поклонников и СМИ. В интервью Ксении Собчак артист признался, что у него есть проблемы с алкоголем.
«Да, я выпиваю, но моё лицо говорит о том, что я выпиваю немного. У меня есть проблема: я не могу остановиться, когда выпиваю», — откровенно заявил Билан.
После этих инцидентов певец решил обратиться за помощью к специалисту, который помог ему справиться с зависимостью. На сегодняшний день Дима Билан утверждает, что не употребляет спиртное и работает над собой. Артист надеется, что его история станет примером для других, кто сталкивается с подобными проблемами.
Лариса Гузеева о своей борьбе с алкоголизмом и изменении жизниВедущая популярной программы «Давай поженимся» и актриса Лариса Гузеева поделилась откровенной историей о своей борьбе с алкоголизмом, вызванной влиянием первого супруга. В молодости Гузеева столкнулась с проблемой, которая привела её к депрессии и потере самоуважения.
«Я на себя в зеркало не могла смотреть. Я сама себя на это дно опустила. Если пить — значит, до проблемы. Если жрать, то уже мне не помогало ничего», — призналась Лариса в одном из выпусков шоу.
Она отметила, что осознание необходимости перемен пришло после семи лет «весёлой» жизни, и она решила взять свою жизнь под контроль. Артистка рассказала, что закодировалась и больше не испытывает проблем с алкоголем.
Татьяна Судец: Как борьба с алкоголизмом привела к потере и осознаниюВедущая Татьяна Судец, знаменитая своим образом тёти Тани из передачи «Спокойной ночи, малыши», откровенно поделилась историей борьбы с алкогольной зависимостью. По её словам, проблемы усугублялись семейными обстоятельствами — муж Татьяны тоже страдал алкоголизмом.
Пытаясь поддержать супруга, Судец осознала, что не способна повлиять на его поведение. После расставания, оставшись в браке формально, она стала свидетельницей трагической смерти мужа от сердечного приступа. Несмотря на прошедшие годы, Татьяна признаётся, что всё ещё ощущает боль утраты и чувство вины перед ним.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская