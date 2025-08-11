NYT: Марк Цукерберг регулярно доставляет неудобства соседям

11 августа 2025, 15:15

Марк Цукерберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Глава компании Meta* Марк Цукерберг регулярно доставляет неудобства своим соседям. В этом жители признались в интервью для New York Times.





Как стало известно изданию, еще в 2011 году предприниматель потратил свыше 110 миллионов долларов на покупку как минимум 11 домов в районе Кресент-Парк в американском штате Калифорния. Из них был создан жилой комплекс и даже частная школа для детей Марка.





«У соседей складывается впечатление, что городские власти и полицейские оказывают чрезмерное почтение Цукербергу в ущерб всем остальным», — говорится в сообщении.