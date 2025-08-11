NYT: Марк Цукерберг регулярно доставляет неудобства соседям
Глава компании Meta* Марк Цукерберг регулярно доставляет неудобства своим соседям. В этом жители признались в интервью для New York Times.
Как стало известно изданию, еще в 2011 году предприниматель потратил свыше 110 миллионов долларов на покупку как минимум 11 домов в районе Кресент-Парк в американском штате Калифорния. Из них был создан жилой комплекс и даже частная школа для детей Марка.
«У соседей складывается впечатление, что городские власти и полицейские оказывают чрезмерное почтение Цукербергу в ущерб всем остальным», — говорится в сообщении.
Аристократку-миллионершу и её любовника-насильника признали виновными в расправе над младенцем
В основном соседи жалуются на усиленное наблюдение за районом. Дело в том, что камеры запечатлевают территории соседей. К тому же частные охранники спрашивают у прохожих, что они делают в этом районе.
Помимо этого, соседей не устраивают и регулярные вечеринки, которые устраивает Цукерберг для сотрудников. На одной из них полицейские организовали охрану территории, из-за чего местные жители не могли припарковаться у своих домов. К тому же и власти особо внимательно следят за домом миллиардера.