«Где вопрос безопасности граждан?!»: Ксению Бородину обокрали в Италии

11 августа 2025, 14:39

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что в Италии у неё украли телефон

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Известная телеведущая Ксения Бородина сообщила подписчикам о неприятном инциденте, который произошёл с ней на отдыхе в Италии. Девушка сообщила в своём блоге о том, что у неё украли телефон с ценными записями и фотографиями.





Бородина рассказала, что неприятность случилась с ней в итальянском аэропорту.

«У меня 2 телефона. Так вот, в аэропорту второго телефона не стало. В какой момент это произошло, не ясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась», — написала девушка.

«По мне, бред какой-то. Где вопрос безопасности граждан?» — возмутилась Бородина.