«Где вопрос безопасности граждан?!»: Ксению Бородину обокрали в Италии
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что в Италии у неё украли телефон
Известная телеведущая Ксения Бородина сообщила подписчикам о неприятном инциденте, который произошёл с ней на отдыхе в Италии. Девушка сообщила в своём блоге о том, что у неё украли телефон с ценными записями и фотографиями.
Бородина рассказала, что неприятность случилась с ней в итальянском аэропорту.
«У меня 2 телефона. Так вот, в аэропорту второго телефона не стало. В какой момент это произошло, не ясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась», — написала девушка.Ксения подчеркнула, что на украденном телефоне были важные записи и старые фото. Она отметила, что когда совершается кража, «это дико неприятно». Звезда добавила, что полиция в Милане и Венеции ничего не делает с воришками, даже если ловит.
«По мне, бред какой-то. Где вопрос безопасности граждан?» — возмутилась Бородина.Телеведущая и её супруг Николай Сердюков, несмотря на случившееся, остались довольны поездкой.