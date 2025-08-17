«Не могу простить, что поверила ему»: связь с Гецати и участие в «Битве экстрасенсов», как живет жена Pharaoh Соня Егорова
Соня Егорова — одна из самых известных участниц «Битвы экстрасенсов», которую зрители называют «самой красивой ведьмой» российского телевидения. Она не только доказала свои способности на экране, но и построила личную жизнь с популярным рэпером Pharaoh. «Радио 1» расскажет, как складывался её путь, действительно ли у неё есть дар и чем она занимается сегодня.
Биография Сони Егоровой: ранние годы и образованиеСофья (Соня) Егорова родилась в Москве 17 августа 1989 года. С раннего детства проявляла артистичность и мечтала о сцене: придумывала домашние спектакли, пела и разыгрывала сценки для семьи.
В подростковом возрасте поступила в модельную школу Вячеслава Зайцева, но вскоре поняла, что карьера модели ей не близка. К 14–15 годам Соня увлеклась чтением и задумалась о преподавательской деятельности, однако эти планы в итоге не реализовала. После школы она подала документы в ГИТИС на продюсерский факультет.
Проявление и происхождение дараСоня утверждает, что её способности имеют наследственную природу. Отец, по её словам, обладал паранормальными навыками, а в роду встречались колдуны и шаманы.
«Когда способности проявились с новой силой в 18 лет, я допускала, что с головой что-то не то. Мне было трудно этим управлять. Я не знала, что с ними делать. Тогда мне встретился на пути человек, который объяснил, как правильно пользоваться даром и помог мне», — говорила она.В 18 лет способности усилились, и девушка начала видеть энергетику, чакры и даже умерших.
«Все это, конечно, на первых порах было урывками, и я думала, что схожу с ума. Но, к счастью, вскоре встретила свою наставницу, которая объяснила мне, что к чему и как этим управлять», — рассказала девушка.Поддержку в этот период оказывала мать, с которой они вместе готовились к участию в «Битве экстрасенсов».
Участие Сони Егоровой в «Битве экстрасенсов»В 2017 году Соня Егорова стала участницей 18-го сезона «Битвы экстрасенсов». Она представилась «городской ведьмой» с даром предвидения. Перед стартом проекта пережила серьёзную операцию, после которой, по её словам, изменила взгляд на жизнь и решила помогать людям. В сезоне она дошла до финала и заняла второе место, уступив Константину Гецати. На проекте Егорова запомнилась смелыми испытаниями, в том числе эпизодом, когда перед заданием испачкала руку кровью одной из участниц.
Весной 2024 года Егорова вернулась на ТВ в проект «Экстрасенсы. Реванш» — соревнование между сильнейшими участниками прошлых сезонов. Формат предполагал выполнение заданий «здесь и сейчас», без подготовки. Егорова заняла первое место.
Личная жизнь Сони Егоровой: отношения с PharaohВо время участия в «Битве экстрасенсов» у Сони завязался роман с победителем сезона Константином Гецати. Отношения начались в середине проекта, но тщательно скрывались. По словам Егоровой, это было не её решение, и она сожалела, что личная жизнь отвлекла её от работы на шоу. Пара рассталась по инициативе Гецати. Егорова публично заявляла, что чувствовала себя преданной и долго не могла простить себе доверчивость.
«Он просто прошёлся по мне ногами и пошёл дальше… Я не могу себе простить, что поверила ему», — вспоминала она.С 2022 года в сети начали появляться слухи о романе Сони Егоровой с рэпером Pharaoh (Глебом Голубиным). Поклонники заметили схожие локации на их фото и намёки на отношения.
В феврале 2023 года Pharaoh опубликовал снимок с обручальными кольцами, а позже Соня подтвердила брак. Свадьба прошла в Москве в узком кругу друзей и семьи, в историческом русском ресторане. Пара редко появляется на публике, предпочитая хранить личную жизнь в тайне.
Соня Егорова сегодняПосле победы в «Экстрасенсы. Реванш» Соня продолжает эзотерическую практику. При этом она подчёркивает, что в быту не использует свои способности:
«В быту я способности не использую. Быть человеком классно. Просто человеком. Иногда ошибаться, получать опыт, чувствовать, радоваться, бояться. Я не хочу лишать себя простых человеческих радостей и опыта, — сказала ведьма», — отмечает Егорова.Сейчас она поддерживает карьеру супруга и помогает ему в творчестве, а также консультирует клиентов, обращающихся к ней за помощью. Журнал MAXIM включил Соню Егорову в ТОП-5 самых красивых женщин с паранормальными способностями. Её часто называют «самой красивой ведьмой России». Егорова не исключает, что вернётся на телевидение в новых проектах.