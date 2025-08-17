17 августа 2025, 15:09

Соня Егорова (фото: Instagram* / sonya_egorova)

Соня Егорова — одна из самых известных участниц «Битвы экстрасенсов», которую зрители называют «самой красивой ведьмой» российского телевидения. Она не только доказала свои способности на экране, но и построила личную жизнь с популярным рэпером Pharaoh. «Радио 1» расскажет, как складывался её путь, действительно ли у неё есть дар и чем она занимается сегодня.





Содержание Биография Сони Егоровой: ранние годы и образование Проявление и происхождение дара Участие Сони Егоровой в «Битве экстрасенсов» Личная жизнь Сони Егоровой: отношения с Pharaoh Соня Егорова сегодня



Биография Сони Егоровой: ранние годы и образование

Проявление и происхождение дара

«Когда способности проявились с новой силой в 18 лет, я допускала, что с головой что-то не то. Мне было трудно этим управлять. Я не знала, что с ними делать. Тогда мне встретился на пути человек, который объяснил, как правильно пользоваться даром и помог мне», — говорила она.

Соня Егорова (фото: Instagram* / sonya_egorova)



«Все это, конечно, на первых порах было урывками, и я думала, что схожу с ума. Но, к счастью, вскоре встретила свою наставницу, которая объяснила мне, что к чему и как этим управлять», — рассказала девушка.

Участие Сони Егоровой в «Битве экстрасенсов»

Личная жизнь Сони Егоровой: отношения с Pharaoh

«Он просто прошёлся по мне ногами и пошёл дальше… Я не могу себе простить, что поверила ему», — вспоминала она.

Соня Егорова и Pharaoh(фото: Instagram* / sonya_egorova)



Соня Егорова сегодня



«В быту я способности не использую. Быть человеком классно. Просто человеком. Иногда ошибаться, получать опыт, чувствовать, радоваться, бояться. Я не хочу лишать себя простых человеческих радостей и опыта, — сказала ведьма», — отмечает Егорова.