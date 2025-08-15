Нюша откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что неидеальна

15 августа 2025, 16:18

Певица Нюша поделилась своим видением идеального мужчины

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша готовится отметить день рождения необычным образом — камерным концертом для преданных поклонников, на котором она представит обновлённые версии своих хитов.





За последние годы в жизни артистки произошло много изменений: она получила творческую независимость, расставшись с отцом в роли продюсера, и стала мамой двоих детей, которые сейчас преимущественно живут в Дубае.



В интервью NEWS.ru Нюша поделилась мыслями о материнстве, карьере и личной жизни. На вопрос о готовности к новым отношениям певица ответила философски.



