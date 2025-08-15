Нюша откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что неидеальна
Певица Нюша готовится отметить день рождения необычным образом — камерным концертом для преданных поклонников, на котором она представит обновлённые версии своих хитов.
За последние годы в жизни артистки произошло много изменений: она получила творческую независимость, расставшись с отцом в роли продюсера, и стала мамой двоих детей, которые сейчас преимущественно живут в Дубае.
В интервью NEWS.ru Нюша поделилась мыслями о материнстве, карьере и личной жизни. На вопрос о готовности к новым отношениям певица ответила философски.
«Я не считаю нужным создавать образ «идеального мужчины». Думаю, это естественный процесс — в какой-то момент я встречу человека, и мне с ним будет хорошо. На мой взгляд, важно ориентироваться на чувства, а не на список критериев, ведь я сама неидеальна. В этом вопросе я доверяю Вселенной — она знает, какой партнёр мне подойдёт и когда. Думаю, это должно случиться само собой», — рассказала певица.