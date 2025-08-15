Ляйсан Утяшева поделилась кадрами романтической прогулки с Павлом Волей

15 августа 2025, 14:27

Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели тёплый день на яхте, наслаждаясь отдыхом вдвоём

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Instagram* / @liasanutiasheva)

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева уже более десяти лет состоит в счастливом браке с шоуменом Павлом Волей.





У пары двое детей — 12-летний Роберт и 10-летняя София. Хотя супруги нечасто показывают своих детей публике, они регулярно радуют подписчиков совместными снимками.



Недавно 40-летняя спортсменка опубликовала серию тёплых фотографий с мужем, сделанных во время морской прогулки на яхте. Для отдыха Ляйсан выбрала яркий купальник, соломенную шляпу и лёгкую накидку, а Павел надел белую рубашку и шорты.





«Поймала лучи солнца на себе и передаю их вам», — написала Утяшева в своём блоге.