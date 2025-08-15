Анастасию Решетову раскритиковали после рассказа о детстве
Пост Решетовой о «разных эпохах» с сыном вызвал у подписчиков недоумение
Модель Анастасия Решетова поделилась в соцсетях воспоминаниями о своём детстве и сравнила его с детством сына Ратмира.
По словам знаменитости, они с мальчиком появились на свет «в совсем разные эпохи».
«Столкнулся бы с трудностями: старые игрушки, непонятные предметы и отсутствие гаджетов. И мне было бы непросто перенестись в его мир — быстрое время, новые привычки и бесконечный поток информации», — отметила она.Однако многие подписчики восприняли это заявление с недоумением. Под публикацией появились комментарии:
«Настя, вы родились в 1996 году. Я 92-го. У нас были нормальные куклы. Обычно не комментирую, но тут не могу промолчать»,
«Какие эпохи? Уже всё было»,
«Вы очень красивая. На этом пока всё. Быть, а не казаться. Не пытайтесь нам внушить, что вы умна, мы не верим»,
«Старинные игрушки в середине 90-х? Это шутка?»,
«Пост очень смешной и нелепый».
Некоторые пользователи даже предположили, что текст для публикации могла создать нейросеть, а сама Решетова его не перечитала.