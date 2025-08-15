Анастасию Решетову раскритиковали после рассказа о детстве

15 августа 2025, 13:12

Пост Решетовой о «разных эпохах» с сыном вызвал у подписчиков недоумение

Анастасия Решетова (Фото: Telegram / @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова поделилась в соцсетях воспоминаниями о своём детстве и сравнила его с детством сына Ратмира.





По словам знаменитости, они с мальчиком появились на свет «в совсем разные эпохи».





«Столкнулся бы с трудностями: старые игрушки, непонятные предметы и отсутствие гаджетов. И мне было бы непросто перенестись в его мир — быстрое время, новые привычки и бесконечный поток информации», — отметила она.