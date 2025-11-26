Не общается с дочерью, а жена на 22 года младше: звезде «Движения вверх» Владимиру Машкову 62 года. Как актер попал в СИЗО из-за убийства?

26 ноября 2025, 17:27

Владимир Машков (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Владимир Львович Машков — актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова, директор театра «Современник» и глава Союза театральных деятелей. 27 ноября артисту исполняется 62 года. О том, почему он не общается с дочерью и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Машкова: детство и семья Юность Машкова: обучение и путь к театру Театральная карьера Владимира Машкова Карьера Владимира Машкова в кино Режиссёрская работа Владимира Машкова Личная жизнь Владимира Машкова: семьи, браки и дети Конфликт с дочерью Марией Машковой Финансовые успехи

Биография Владимира Машкова: детство и семья

Владимир Машков (фото: Instagram* / tot_mashkov)



«Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за неудов по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего. Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром», — вспоминал Виталий.

Юность Машкова: обучение и путь к театру

«Мы за Володю очень переживали! Потом долго его вызволяли из СИЗО… А потом следствие нашло настоящего убийцу», — делился Никифоров.

Театральная карьера Владимира Машкова

Владимир Машков и Олег Табаков (фото: Instagram* / tot_mashkov)



Карьера Владимира Машкова в кино

Голливудский период Машкова

«В тылу врага»;

«15 минут славы»;

«Американская рапсодия»;

«Танцы в «Голубой игуане»;

«Миссия невыполнима: Протокол фантом».

«Нет таких слов в моём лексиконе, «не мой уровень». Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Они использовали мой образ из картины «В тылу врага». Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это я», — высказался Машков.

Владимир Машков (фото: кадр из фильма «Экипаж» )



Режиссёрская работа Владимира Машкова

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось», — сказал он.

Личная жизнь Владимира Машкова: семьи, браки и дети

Конфликт с дочерью Марией Машковой

«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти. Прежде всего в их сердцах. Уверен, в конце концов наступит момент, когда они осознают, что потеряли. И тогда будем думать, что с ними делать», — объяснил Машков.

Владимир и Мария Машковы (фото: Instagram* / masha_mashkova_official)



Финансовые успехи