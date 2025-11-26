Не общается с дочерью, а жена на 22 года младше: звезде «Движения вверх» Владимиру Машкову 62 года. Как актер попал в СИЗО из-за убийства?
Владимир Львович Машков — актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова, директор театра «Современник» и глава Союза театральных деятелей. 27 ноября артисту исполняется 62 года. О том, почему он не общается с дочерью и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Владимира Машкова: детство и семьяВладимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле в творческой семье. Родители работали в театре, поэтому детство будущего актёра прошло в постоянных переездах. Несколько лет семья жила во Фрунзе Киргизской ССР (ныне Бишкек), затем в начале 1970-х обосновалась в Новокузнецке.
Мать актёра — Наталья Ивановна Никифорова (1927–1986), главный режиссёр местного театра кукол «Сказ». Отец, Лев Петрович Машков (1925–1987), служил в том же театре актёром.
У Владимира был старший брат — Виталий Никифоров, сын Натальи Никифоровой от первого брака. Он родился на 12 лет раньше Владимира и скончался в 2018 году от инфаркта.
«Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за неудов по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего. Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром», — вспоминал Виталий.Сам актёр позже говорил, что в пятнадцать лет работал сварщиком и мог бы так и остаться в рабочей профессии, если бы не судьба, которая привела его в театр.
Юность Машкова: обучение и путь к театруНикифоров также вспоминал эпизод, произошедший во время обучения Владимира в восьмом классе. Он и трое друзей поднялись по водосточной трубе на балкон квартиры девушки и случайно оказались свидетелями последствий убийства.
«Мы за Володю очень переживали! Потом долго его вызволяли из СИЗО… А потом следствие нашло настоящего убийцу», — делился Никифоров.В 17 лет Владимир переехал в Новосибирск, поступил на биологическое отделение естественного факультета Новосибирского университета, но через год забрал документы и перешёл в Новосибирское театральное училище. В 1984 году его отчислили за драку, после чего он уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Учился сначала у Михаила Тарханова, затем окончил курс Олега Табакова в 1990 году.
Театральная карьера Владимира МашковаС 1987 года Владимир Машков выступал на сцене Московского театра-студии Олега Табакова. Он быстро выделился среди молодых актёров и стал одним из самых заметных учеников мэтра. Зрители запомнили его в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Билокси-Блюз».
Постепенно Машков перешёл и к режиссуре. В 1992 году он поставил спектакль «Звёздный час по местному времени» с Евгением Мироновым в главной роли. Постановка шла на сцене восемь лет и имела большой успех. Затем последовали работы «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер» — яркие и многослойные спектакли, которые принесли режиссёру признание коллег.
Позже он ставил «Трёхгрошовую оперу» по Брехту, а также комедии «Анекдоты» и «№ 13». Последнюю спустя годы он переработал и представил как «№ 13D».
После смерти Олега Табакова в 2018 году Владимир Машков возглавил театр, став его художественным руководителем, а позже занял ту же должность в Московском театральном колледже имени Табакова. В 2023 году его избрали председателем Союза театральных деятелей России, а в июне 2024 года возглавил театр «Современник» в должности директора. При этом он сохранил пост худрука «Табакерки».
Карьера Владимира Машкова в киноНа экране Владимир Машков появился в конце 1980-х годов. Его дебютной работой стал фильм «Зелёный огонь козы» (1989). В 1990-е годы актёр стал одним из главных символов новой российской кинематографии.
В 1990-е годы сыграл в «Лимите», «Подмосковных вечерах», «Двух лунах, трёх солнцах», а также в картинах «Сочинение ко Дню Победы» и «Мама». Настоящим прорывом стала картина «Американская дочь» Карена Шахназарова (1995), где Машков сыграл отца, отправившегося за своей дочерью в США.
Международное признание пришло после драмы «Вор» Павла Чухрая (1997), номинированной на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. В конце десятилетия актёр сыграл Емельяна Пугачёва в исторической картине «Русский бунт».
Голливудский период Машкова
В начале 2000-х Машков получил приглашения из Голливуда. Он снялся в нескольких американских фильмах, среди которых:
- «В тылу врага»;
- «15 минут славы»;
- «Американская рапсодия»;
- «Танцы в «Голубой игуане»;
- «Миссия невыполнима: Протокол фантом».
«Нет таких слов в моём лексиконе, «не мой уровень». Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Они использовали мой образ из картины «В тылу врага». Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это я», — высказался Машков.В последующие годы он сыграл в ряде популярных российских проектов: «Олигарх», «Идиот», «Охота на пиранью», «Домовой», «Кандагар», «Край», «Григорий Р.», «Родина», «Экипаж», «Движение вверх». В 2007 году его роль Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация» стала культовой и по сей день считается одной из лучших телевизионных работ в России.
Всего в фильмографии актёра около пятидесяти фильмов и сериалов.
Режиссёрская работа Владимира МашковаПараллельно с актёрской карьерой Владимир Машков пробовал себя в режиссуре. В 1997 году он снял новогоднюю комедию «Сирота казанская» с Николаем Фоменко, Олегом Табаковым, Еленой Шевченко и Валентином Гафтом. Позже поставил драму «Папа» по пьесе Александра Галича, где сыграл главную роль и выступил сценаристом и продюсером.
В 2019 году Машков сообщил, что уходит из кинематографа, объяснив, что театр занимает всё его время.
«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось», — сказал он.
Личная жизнь Владимира Машкова: семьи, браки и детиВладимир Машков был женат четыре раза. Его первой супругой стала актриса Елена Шевченко, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. Их брак был недолгим, но именно в нём родилась дочь Мария — будущая актриса театра и кино. У Марии уже две дочери — Стефания и Александра, которые сделали Владимира Машкова дедушкой.
Второй брак с актрисой Алёной Хованской также оказался коротким. Позже Машков женился на модельере Ксении Терентьевой, дочери известной актрисы Нонны Терентьевой. Пара обвенчалась в католическом храме.
Четвёртой супругой стала американская актриса украинского происхождения Оксана Шелест. Разница в возрасте между ними составляла двадцать два года. У Оксаны был сын Андрей, и Машков не возражал, чтобы мальчик носил его фамилию.
Конфликт с дочерью Марией МашковойЛичная история актёра омрачена конфликтом с дочерью Марией, которая уехала из России и стала открыто высказывать политическую позицию, противоположную взглядам отца.
«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти. Прежде всего в их сердцах. Уверен, в конце концов наступит момент, когда они осознают, что потеряли. И тогда будем думать, что с ними делать», — объяснил Машков.