Не общается с дочерью, а жена на 22 года младше: звезде «Движения вверх» Владимиру Машкову 62 года. Как актер попал в СИЗО из-за убийства?

Владимир Машков (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Владимир Львович Машков — актёр, режиссёр, продюсер и сценарист, народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова, директор театра «Современник» и глава Союза театральных деятелей. 27 ноября артисту исполняется 62 года. О том, почему он не общается с дочерью и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».



Биография Владимира Машкова: детство и семья

Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле в творческой семье. Родители работали в театре, поэтому детство будущего актёра прошло в постоянных переездах. Несколько лет семья жила во Фрунзе Киргизской ССР (ныне Бишкек), затем в начале 1970-х обосновалась в Новокузнецке.

Мать актёра — Наталья Ивановна Никифорова (1927–1986), главный режиссёр местного театра кукол «Сказ». Отец, Лев Петрович Машков (1925–1987), служил в том же театре актёром.

Владимир Машков (фото: Instagram* / tot_mashkov)
У Владимира был старший брат — Виталий Никифоров, сын Натальи Никифоровой от первого брака. Он родился на 12 лет раньше Владимира и скончался в 2018 году от инфаркта.

«Учился Вовка отвратительно! Школы менял из-за неудов по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего. Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром», — вспоминал Виталий.
Сам актёр позже говорил, что в пятнадцать лет работал сварщиком и мог бы так и остаться в рабочей профессии, если бы не судьба, которая привела его в театр.

Юность Машкова: обучение и путь к театру

Никифоров также вспоминал эпизод, произошедший во время обучения Владимира в восьмом классе. Он и трое друзей поднялись по водосточной трубе на балкон квартиры девушки и случайно оказались свидетелями последствий убийства.

«Мы за Володю очень переживали! Потом долго его вызволяли из СИЗО… А потом следствие нашло настоящего убийцу», — делился Никифоров.
В 17 лет Владимир переехал в Новосибирск, поступил на биологическое отделение естественного факультета Новосибирского университета, но через год забрал документы и перешёл в Новосибирское театральное училище. В 1984 году его отчислили за драку, после чего он уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Учился сначала у Михаила Тарханова, затем окончил курс Олега Табакова в 1990 году.

Театральная карьера Владимира Машкова

С 1987 года Владимир Машков выступал на сцене Московского театра-студии Олега Табакова. Он быстро выделился среди молодых актёров и стал одним из самых заметных учеников мэтра. Зрители запомнили его в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Билокси-Блюз».

Владимир Машков и Олег Табаков (фото: Instagram* / tot_mashkov)
Постепенно Машков перешёл и к режиссуре. В 1992 году он поставил спектакль «Звёздный час по местному времени» с Евгением Мироновым в главной роли. Постановка шла на сцене восемь лет и имела большой успех. Затем последовали работы «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер» — яркие и многослойные спектакли, которые принесли режиссёру признание коллег.

Позже он ставил «Трёхгрошовую оперу» по Брехту, а также комедии «Анекдоты» и «№ 13». Последнюю спустя годы он переработал и представил как «№ 13D».

После смерти Олега Табакова в 2018 году Владимир Машков возглавил театр, став его художественным руководителем, а позже занял ту же должность в Московском театральном колледже имени Табакова. В 2023 году его избрали председателем Союза театральных деятелей России, а в июне 2024 года возглавил театр «Современник» в должности директора. При этом он сохранил пост худрука «Табакерки».

Карьера Владимира Машкова в кино

На экране Владимир Машков появился в конце 1980-х годов. Его дебютной работой стал фильм «Зелёный огонь козы» (1989). В 1990-е годы актёр стал одним из главных символов новой российской кинематографии.

В 1990-е годы сыграл в «Лимите», «Подмосковных вечерах», «Двух лунах, трёх солнцах», а также в картинах «Сочинение ко Дню Победы» и «Мама». Настоящим прорывом стала картина «Американская дочь» Карена Шахназарова (1995), где Машков сыграл отца, отправившегося за своей дочерью в США.

Международное признание пришло после драмы «Вор» Павла Чухрая (1997), номинированной на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. В конце десятилетия актёр сыграл Емельяна Пугачёва в исторической картине «Русский бунт».

Голливудский период Машкова


В начале 2000-х Машков получил приглашения из Голливуда. Он снялся в нескольких американских фильмах, среди которых:
  • «В тылу врага»;
  • «15 минут славы»;
  • «Американская рапсодия»;
  • «Танцы в «Голубой игуане»;
  • «Миссия невыполнима: Протокол фантом».
Его персонаж из фильма «В тылу врага» стал прототипом главного героя компьютерной игры GTA IV, что стало редким случаем для российских актёров. Однако актер отказался озвучивать персонажа Нико Беллика, якобы сказав, что это не его уровень.

«Нет таких слов в моём лексиконе, «не мой уровень». Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. Они использовали мой образ из картины «В тылу врага». Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это я», — высказался Машков.
В последующие годы он сыграл в ряде популярных российских проектов: «Олигарх», «Идиот», «Охота на пиранью», «Домовой», «Кандагар», «Край», «Григорий Р.», «Родина», «Экипаж», «Движение вверх». В 2007 году его роль Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация» стала культовой и по сей день считается одной из лучших телевизионных работ в России.

Владимир Машков (фото: кадр из фильма «Экипаж» )
Всего в фильмографии актёра около пятидесяти фильмов и сериалов.

Режиссёрская работа Владимира Машкова

Параллельно с актёрской карьерой Владимир Машков пробовал себя в режиссуре. В 1997 году он снял новогоднюю комедию «Сирота казанская» с Николаем Фоменко, Олегом Табаковым, Еленой Шевченко и Валентином Гафтом. Позже поставил драму «Папа» по пьесе Александра Галича, где сыграл главную роль и выступил сценаристом и продюсером.

В 2019 году Машков сообщил, что уходит из кинематографа, объяснив, что театр занимает всё его время.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось», — сказал он.

Личная жизнь Владимира Машкова: семьи, браки и дети

Владимир Машков был женат четыре раза. Его первой супругой стала актриса Елена Шевченко, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. Их брак был недолгим, но именно в нём родилась дочь Мария — будущая актриса театра и кино. У Марии уже две дочери — Стефания и Александра, которые сделали Владимира Машкова дедушкой.

Второй брак с актрисой Алёной Хованской также оказался коротким. Позже Машков женился на модельере Ксении Терентьевой, дочери известной актрисы Нонны Терентьевой. Пара обвенчалась в католическом храме.

Четвёртой супругой стала американская актриса украинского происхождения Оксана Шелест. Разница в возрасте между ними составляла двадцать два года. У Оксаны был сын Андрей, и Машков не возражал, чтобы мальчик носил его фамилию.

Конфликт с дочерью Марией Машковой

Личная история актёра омрачена конфликтом с дочерью Марией, которая уехала из России и стала открыто высказывать политическую позицию, противоположную взглядам отца.

«Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, процесс осмысления еще будет идти. Прежде всего в их сердцах. Уверен, в конце концов наступит момент, когда они осознают, что потеряли. И тогда будем думать, что с ними делать», — объяснил Машков.
Владимир и Мария Машковы (фото: Instagram* / masha_mashkova_official)

Финансовые успехи

В 2016 и 2017 годах Машков входил в список самых высокооплачиваемых российских знаменитостей по версии Forbes, где его доход был оценён примерно в $1 млн.

