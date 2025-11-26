Экс-жена Александра Цекало подала иск на 83,7 млн рублей
Виктория Галушка требует от Александра Цекало выплат по алиментам
Бывшая жена Александра Цекало, Виктория Галушка, обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с иском на общую сумму 83,7 млн рублей. Об этом сообщает Super.
Из этой суммы 52,7 млн рублей она требует как задолженность по алиментам на содержание детей, а ещё 31 млн — по брачному договору.
Сейчас шоумен частично погасил долг и выплатил бывшей жене 21 млн рублей. Виктория самостоятельно воспитывает двоих детей — 17-летнюю Александру и 13-летнего Мишу.
Иск был подан в августе, тогда сумма алиментов составляла почти 49 млн рублей. Следующее заседание по делу назначено на 26 декабря 2025 года.
