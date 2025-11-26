«Не хватило тепла»: Иосиф Пригожин рассказал о роли матери в его детстве

26 ноября 2025, 15:13

Пригожин рассказал, что у него не было сильной связи с матерью в детстве

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в детстве у него не было тесной связи с матерью. Об этом пишет NEWS.ru.





С ранних лет Иосиф был предоставлен сам себе. Он научился искать возможности для достижения целей, полагаясь только на себя.



Продюсер испытывает теплые чувства к своей матери, несмотря на то, что она по ряду причин предоставила ему свободу самостоятельно строить свою жизнь. По словам шоумена, с 12 лет он начал трудовую деятельность и учился на собственных ошибках.





«Наверное, об этом не принято говорить и, возможно, неправильно. А есть люди, у которых вообще невероятная связь с мамой. Например, у меня есть такие друзья, для которых мама — это часть сердца, часть души. У Валерии со своей мамой, моей тещей, такая связь, и мне невольно передалось это материнское тепло», — пояснил Пригожин.